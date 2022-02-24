Son dakika haberi: SPOR Doğuş Özdemiroğlu: Sakin kalıp cesur oynarsak maçı kazanacağımızı düşünüyorum - Son Dakika
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Son dakika haberi: SPOR Doğuş Özdemiroğlu: Sakin kalıp cesur oynarsak maçı kazanacağımızı düşünüyorum

24.02.2022 10:01

Son dakika haberleri... Doğuş Özdemiroğlu: Sakin kalıp cesur oynarsak maçı kazanacağımızı düşünüyorum"Takım olarak daha çok antrenman yapsak işlerin çok daha iyi olacağını düşünüyorum""Takıma nasıl daha iyi yardımcı olacağımı düşünerek buraya geliyorum"Ata SELÇUK - Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA) - Darüşşafaka...

Doğuş Özdemiroğlu: Sakin kalıp cesur oynarsak maçı kazanacağımızı düşünüyorum

"Takım olarak daha çok antrenman yapsak işlerin çok daha iyi olacağını düşünüyorum"

"Takıma nasıl daha iyi yardımcı olacağımı düşünerek buraya geliyorum"

Ata SELÇUK - Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, (DHA) - Darüşşafaka forması giyen milli basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu, milli takımın Yunanistan ile oynayacağı maçta sakin kalıp cesur oynamaları halinde galibiyet elde edeceklerini düşündüğünü söyledi.

2023 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda 3'üncü maçında yarın Yunanistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda oyuncu Doğuş Özdemiroğlu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

FIBA ve EuroLeague arasındaki anlaşmazlık nedeniyle oyuncuların zorluklar yaşadığını söyleyen Özdemiroğlu, "Bizim için maçlara hazırlanırken karışık bir ortam ortaya çıkıyor. Hangi oyuncunun gelip hangisinin gelmeyeceği belli olmuyor. Bizim takımımızda da EuroLeague oyuncularının durumu belli olmadığı için her maça farklı kadroyla çıkmak zorunda kalıyoruz. Bunun bir zorluğu oluyor ama biz bunların hepsini avantaja çevirip, deplasmanda da akıllı ve sakin kalıp, aynı zamanda cesur da oynarsak maçı kazanacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"TAKIM OLARAK DAHA ÇOK ANTRENMAN YAPSAK İŞLERİN ÇOK DAHA İYİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Takım olarak birlikte çok antrenman yapamamanın sıkıntısını çektiklerini belirten Darüşşafakalı milli basketbolcu, "Takım olarak daha çok antrenman yapsak, daha çok birlikte zaman geçirebilsek işlerin çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten yetenekli bir takımız ama çok kısa sürede başarıya ulaşmamız gerektiği için, bunun da baskısı oluyor. Yorgunluk problemi de oluyor. Özellikle EuroLeague'de oynayan oyuncular daha çok sıkıntı yaşayabiliyor. Çünkü yolculuk üstüne üst üste 4-5 tane maç yapmak zorunda kalıyorlar. Bunların hepsini bir kenara koyup bir şekilde kazanmanın yolunu bulmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"TAKIMA NASIL DAHA İYİ YARDIMCI OLACAĞIMI DÜŞÜNEREK BURAYA GELİYORUM"

Doğuş Özdemiroğlu son olarak kulüpte aldığı rol ile milli takımdaki rolünün aynı olmadığını kaydederek, "Takıma nasıl daha iyi yardımcı olacağımı düşünerek buraya geliyorum. Kulübümde aldığım rolle burada aldığım rol aynı olmuyor ama aldığım görevi de en iyi şekilde yapmaya çalışacağım" dedi ve sözlerini noktaladı.

Son dakika haberi: SPOR Doğuş Özdemiroğlu: Sakin kalıp cesur oynarsak maçı kazanacağımızı düşünüyorum
Son dakika haberi: SPOR Doğuş Özdemiroğlu: Sakin kalıp cesur oynarsak maçı kazanacağımızı düşünüyorum
Son dakika haberi: SPOR Doğuş Özdemiroğlu: Sakin kalıp cesur oynarsak maçı kazanacağımızı düşünüyorum

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Basketbolcu, Euroleague, Milli, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: SPOR Doğuş Özdemiroğlu: Sakin kalıp cesur oynarsak maçı kazanacağımızı düşünüyorum - Son Dakika


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