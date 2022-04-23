Son dakika haberi | SPOR Fenerbahçeli futbolcu Crespo hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi | SPOR Fenerbahçeli futbolcu Crespo hastaneye kaldırıldı

23.04.2022 11:14

Son dakika haber... SPOR Fenerbahçeli futbolcu Crespo hastaneye kaldırıldıSelçuk BAŞAR/RİZE, (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunun 34'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe'de sakatlanan Miguel Crespo ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SPOR Fenerbahçeli futbolcu Crespo hastaneye kaldırıldı

Selçuk BAŞAR/RİZE, (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunun 34'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe'de sakatlanan Miguel Crespo ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Karşılaşmanın 66'ncı dakikasında girdiği ikili mücadelede sakatlanan Miguel Crespo saha kenarına alındı. Crespo, kontrol amaçlı ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Futbolcunun hastanede kontrolleri sürüyor.

Son dakika haberi | SPOR Fenerbahçeli futbolcu Crespo hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi | SPOR Fenerbahçeli futbolcu Crespo hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi | SPOR Fenerbahçeli futbolcu Crespo hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi | SPOR Fenerbahçeli futbolcu Crespo hastaneye kaldırıldı

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Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Miguel, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | SPOR Fenerbahçeli futbolcu Crespo hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | SPOR Fenerbahçeli futbolcu Crespo hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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