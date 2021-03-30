Son dakika haberi! Spor salonları salgın dönemine yönelik tedbirlerle faaliyetlerini sürdürüyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Spor salonları salgın dönemine yönelik tedbirlerle faaliyetlerini sürdürüyor

30.03.2021 12:38

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye Salon Sporları Platformu ve Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası Başkanı Nihat Güler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde gereken tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, spor salonlarının Türkiye'de en güvenilir sektörlerin başında geldiğini söyledi.

Türkiye Salon Sporları Platformu ve Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası Başkanı Nihat Güler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde gereken tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, spor salonlarının Türkiye'de en güvenilir sektörlerin başında geldiğini söyledi.

Nihat Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinde spor salonlarındaki tedbirler konusunda taviz vermediklerini kaydederek, "Sendika başkanı olarak spor salonları sektörümüzün Türkiye'de en güvenilir sektörlerin başında geldiğini iddia ediyorum. Bütün tedbirlerimizi aldık. Halkımız güven ve huzur içerisinde spor salonlarına gelip sporlarını yapabilirler. Bununla ilgili hiçbir çekinceleri olmasın. Bazen spor salonlarıyla ilgili olumsuz haberler basına yansıyabiliyor. Sendika olarak binlerce üyemiz var ve hepsi de gerekli tedbirleri almış durumda. Bu tedbirlerimizi de en katı şekilde uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Spor salonlarında geniş kapsamlı önlemler aldıklarını vurgulayan Güler, şöyle devam etti:

"Pandemi sırasında 16 Mart ile 1 Haziran arası kapalı kaldık. Başta Dünya Sağlık Örgütü, Bilim Kurulu ve bilim insanları spor yapmanın hastalık üzerindeki etkilerini bilimsel olarak ortaya koymaya başladı. Böylece tüm Türkiye'de spor salonları şu anda açık. Faaliyet gösterirken de hem devletimizin pandemiyle ilgili aldığı kuralları uyguluyoruz hem de ekstra kurallar getirdik. Girişlerde hiç aksatmadan ateş ölçüyoruz. Daha sonra HES kodu uyguluyoruz. Hepimiz turnike sistemine sahibiz. Turnike sistemlerimizden kartla giriş yapılabiliyor. Dışarıdan herhangi birisi gelemez. Kontrollü bir şekilde giriş yapılıyor. Salonlarda sosyal mesafe uyarılarımız var, dezenfektasyon istasyonları bulunduruyoruz. Havlusunu unutan olursa tek kullanımlık havlularımız mevcut. Pandemi dolayısıyla duşlarımızı çalıştırmıyoruz. Akla gelebilecek bütün tedbirleri aldık ve uyguluyoruz."

"Herkesi en yakın spor salonuna gitmeye, hareket etmeye davet ediyorum"

Tedbirleri her zaman en önce uygulayan kuruluş olduklarını savunan Nihat Güler, "15 Mart'tan itibaren tüm Türkiye'de HES kodu uygulamasına geçildi. Biz aylar öncesinden bu kod uygulamasını başlatmıştık. Vatandaşlarımıza spor yapmaları için her türlü imkanı sağladık. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak gerek, hareketsizlik pek çok hastalığı beraberinde getiriyor. İnsanlar hareket etmediği için obezite, kemik ve kas erimesi, duruş bozukluğu olabiliyor. Herkesi en yakın spor salonuna gitmeye, hareket etmeye, spor yapmaya, vücutlarını ve bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Çalışma saatleri uzamazsa iş yapma şansımız tamamen bitmiş olacak"

Spor sayesinde toplumun daha fazla hareket etmesini sağlamaları gerektiğini belirten Nihat Güler, "Önümüzde Ramazan ayı var. Çalışma saatlerimiz kısıtlı. Spor yapmak, hareket etmek isteyen vatandaşlarımız spor yapamıyor. Ramazan ayında akşam ezanı saat 20.30 gibi okunacak. Kapanış saatlerinin 22.30 veya 23.00 gibi olması için çağrıda bulunuyoruz. Çalışma saatleri uzamazsa iş yapma şansımız tamamen bitmiş olacak. Buna benzer birçok sektör zora girecek." şeklinde konuştu.

Son dakika haberi! Spor salonları salgın dönemine yönelik tedbirlerle faaliyetlerini sürdürüyor
Son dakika haberi! Spor salonları salgın dönemine yönelik tedbirlerle faaliyetlerini sürdürüyor
Son dakika haberi! Spor salonları salgın dönemine yönelik tedbirlerle faaliyetlerini sürdürüyor
Son dakika haberi! Spor salonları salgın dönemine yönelik tedbirlerle faaliyetlerini sürdürüyor

Nihat Güler, Türkiye, Sendika, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Spor salonları salgın dönemine yönelik tedbirlerle faaliyetlerini sürdürüyor - Son Dakika


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