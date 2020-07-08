Son dakika haberi! Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Son dakika haberi! Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Bir son dakika haberine göre Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1255 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1255 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 220 bin 214 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 5 milyon 360 bin 35 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1255 lira 52 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 169 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1294 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 1217 lira 85 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 112 milyon 450 bin 681 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 113 milyon 279 bin 586 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 14:11 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika Ekonomi
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