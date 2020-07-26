Son dakika haberi... Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1271 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 75 bin 820 lira oldu. Bu rakam cuma günü 5 milyon 194 bin 794 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1271 lira 55 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 342 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1309 lira 7 kuruş, satış fiyatı ise 1233 lira 4 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 100 milyon 603 bin 881 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 101 milyon 548 bin 74 metreküp olarak kayıtlara geçti.