Son dakika haberi! Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika

Son dakika haberi! Spot piyasada elektrik fiyatları

Son dakika habere göre Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 306 lira 32 kuruş, en düşük 196 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 306 lira 32 kuruş, en düşük 196 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,6 azalışla 121 milyon 486 bin 995 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 306 lira 32 kuruş, en düşük saat 12.00'de 196 lira 69 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 261 lira 9 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 260 lira 425 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 305 lira 83 kuruş, en düşük 191 lira 55 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 14:13 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika Ekonomi
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19:14
Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti
18:58
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18:43
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
18:30
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
18:25
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