Son dakika haberi! SPUTNİK V'NİN TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE TÜRKİYE'DEKİ ÜRETİMİ İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI - Son Dakika

Son dakika haberi! SPUTNİK V'NİN TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE TÜRKİYE'DEKİ ÜRETİMİ İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

26.04.2021 13:18
Son dakika haberi! SPUTNİK V'NİN TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE TÜRKİYE'DEKİ ÜRETİMİ İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI, System.String[]

Son dakika haberleri... RUSYA Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF, Rusya Varlık Fonu) ve Türk Viscoran İlaç şirketi arasında, koronavirüse karşı dünyada ilk tescil edilmiş aşı olan Sputnik V aşısının Türkiye'deki üretimi için resmi olarak anlaşma sağlandı.

RUSYA Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF, Rusya Varlık Fonu) ve Türk Viscoran İlaç şirketi arasında, koronavirüse karşı dünyada ilk tescil edilmiş aşı olan Sputnik V aşısının Türkiye'deki üretimi için resmi olarak anlaşma sağlandı.

Viscoran İlaç'tan yapılan yazılı açıklamada, "Viscoran İlaç, ürünün yerelleştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmüştür ve Türkiye'nin düzenleyici kurumlarından aşı iznini alır almaz Sputnik V'nin Rusya'dan tedarikine hemen başlayabilecektir. Şirket ayrıca önümüzdeki aylarda, ülkedeki çeşitli tesislerde üretime başlamayı hedeflemektedir. Viscoran İlaç, RDIF ile olan sözleşmesinin bir parçası olarak, sektöründe lider diğer yerel farmasötik üreticileri ile ortaklık tesis etme konusuna destek sağlamaktadır. Teknoloji transferi şu anda CinnaGen İlaç şirketi ile sonuçlandırma aşamasındayken, genel kapasitenin artırılması için diğer iki üretim tesisi ile görüşmeler halen sürmektedir" denildi.

ETKİNLİĞİ YÜZDE 97,6 OLARAK AÇIKLANDI

Toplamda 3 milyardan fazla nüfusa sahip 61 ülkede tescil edildiği belirtilen Sputnik V aşısı ile 5 Aralık 2020 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında Rusya'da her iki doz ile aşılanmış olanlar arasında yapılan araştırmadan elde edilen etkinlik oranının yüzde 97,6 olduğunun vurgulandığı açıklamada "Aşı, kanıtlanmış ve kapsamlı şekilde incelenmiş insan adenoviral vektörlerine dayanmaktadır ve aşılama sürecinde iki doz için iki farklı vektör kullanılmaktadır; böylece, her iki doz için de aynı uygulama mekanizmasını kullanan aşılardan daha uzun süre bağışıklık sağlamaktadır ifadelerine yer verildi.

DMITRIEV: BU ORTAKLIKLAR SAYESİNDE 60'TAN FAZLA ÜLKEYE ULAŞILDI RDIF CEO'su Kirill Dimitriev'in görüşlerine de yer verilen açıklamada, "Viscoran İlaç ile yapılan anlaşma, üretim kapasitemizi artırmayı ve Sputnik V tedarikini küresel olarak kolaylaştırmayı sağlıyor. Birçok Asya, Latin Amerika, Avrupa ve BDT ülkesinde önde gelen ilaç üreticileriyle anlaşmalara vardık ve bu ortaklıklar sayesinde güvenli ve etkili Rus aşısı 60'tan fazla ülkede insanlara sunulmuş olacak" ifadeleri dikkat çekti.Viscoran İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran ise, "Üretim sözleşmeleri, lisanslama süreçleri, depolama ve dağıtım konularına ek olarak, ürün üzerinde bazı klinik çalışmaların yürütülmesi de Sputnik V aşısı için Rusya ile işbirliğimizin bir parçasıdır. Bu konudaki çalışmalarımız da çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Uluslararası camiada konu olan bu kadar değerli bir ürüne katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

20 YILLIK TECRÜBE İLE ÜRETİLDİAçıklamada, Sputnik V aşısına dair bazı veriler şöyle sıralandı:  5 Aralık 2020 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında Rusya'da Sputnik V'nin her iki dozuyla aşılanmış kişilerden toplanan koronavirüs enfeksiyon oranına ilişkin verilerin analizine göre Sputnik V'nin etkinliği yüzde 97,6'dır;Sputnik V aşısı, soğuk algınlığına neden olan ve binlerce yıldır var olan kanıtlanmış ve kapsamlı şekilde incelenmiş insan adenoviral vektörleri platformuna dayanmaktadır.Sputnik V, aşılama sürecinde iki doz için iki farklı vektör kullanır ve böylece, her iki doz için de aynı uygulama mekanizmasını kullanan aşılardan daha uzun süre bağışıklık sağlar.Yirmi yıldan uzun süredir yapılan 250'den fazla klinik çalışma ile adenoviral aşıların güvenliği ve etkinliğinin yanı sıra bunların uzun vadeli olumsuz etkilerinin olmadığı kanıtlanmıştır.Sputnik V'in neden olduğu ciddi bir alerji yoktur.Sputnik V, 2-8 derecede olan saklama sıcaklığı ile ek bir soğuk zincir altyapısına yatırıma gerek kalmadan, geleneksel bir buzdolabında saklanabilir.Doz başına 10 dolar'dan düşük olan fiyatı, Sputnik V'i dünya çapında uygun fiyatlı bir aşı haline getirmektedir.

RDIF halihazırda, toplamda 1,9 trilyon Ruble değerinde olan ve Rusya Federasyonu'nun yüzde 95'ini kapsayan 80'den fazla projenin yabancı ortaklarla başarılı bir şekilde ortaklaşa uygulanmasından edindiği bir tecrübeye sahiptir. RDIF portföy şirketleri 800.000'den fazla kişiyi istihdam etmekte ve Rusya'nın GSYİH'sinin %6'sından fazlasına denk gelen gelir elde etmektedir. RDIF, 18'den fazla ülkenin önde gelen uluslararası ortak yatırımcıları ile toplamda 40 milyar dolardan fazla değere sahip stratejik ortaklıklar kurmuştur. Daha fazla bilgi www.rdif.ru adresinde bulunabilir.


Münir Karaloğlu, Türkiye, Rusya, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! SPUTNİK V'NİN TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE TÜRKİYE'DEKİ ÜRETİMİ İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kırmızı bültenle aranan Kripto Tosuncuk için Emniyet de harekete geçti! İki ekip iki ülkeye çıkarma yaptı Kırmızı bültenle aranan Kripto Tosuncuk için Emniyet de harekete geçti! İki ekip iki ülkeye çıkarma yaptı Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral'ın aracılığıyla önümüzdeki sezon Juventus forması giyecek Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral'ın aracılığıyla önümüzdeki sezon Juventus forması giyecek Vebitcoin'in 'baron' lakaplı CEO'sunun dansöz oynatma görüntüleri ortaya çıktı Vebitcoin'in 'baron' lakaplı CEO'sunun dansöz oynatma görüntüleri ortaya çıktı Diş eti iltihabı olan kişilerin koronadan ölme ihtimalleri 9 kat daha fazla Diş eti iltihabı olan kişilerin koronadan ölme ihtimalleri 9 kat daha fazla Programa bağlanan gençten Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: Duş alırken müzik dinlemek günah mı? Programa bağlanan gençten Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: Duş alırken müzik dinlemek günah mı? Balıkçı tezgahlarının yeni gözdesi menekşe balığı oldu Balıkçı tezgahlarının yeni gözdesi menekşe balığı oldu Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği okulun adını değiştirmek istiyorlar Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği okulun adını değiştirmek istiyorlar Tiyatrocu kadına çirkin tuzak! İş görüşmesine gittiği sözde emlakçının tecavüzüne uğradı Tiyatrocu kadına çirkin tuzak! İş görüşmesine gittiği sözde emlakçının tecavüzüne uğradı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Emre Belözoğlu, Kasımpaşa personeliyle yaşanan gerilimde, Emre Belözoğlu, Kasımpaşa personeliyle yaşanan gerilimde, "Karşında futbolcu yok, bana saygı duyacaksın" sözleriyle çıkıştı         
13:44
İstanbul'da beklenen İstanbul'da beklenen "büyük deprem" için eylem planı hazır! Tahliye gemileri hazır bekleyecek         
13:24
Son dakika: Anlaşma sağlandı! Rusların koronavirüs aşısını Türkiye'de Viscoran firması üretecek Son dakika: Anlaşma sağlandı! Rusların koronavirüs aşısını Türkiye'de Viscoran firması üretecek         
12:51
Canan Ergüder'in ardından Serhat Teoman da Menajerimi Ara'dan ayrıldı Canan Ergüder'in ardından Serhat Teoman da Menajerimi Ara'dan ayrıldı         
12:43
Türkiye tarihinin unutulmaz dolandırıcısı! Tansu Çiller'i kandırıp örtülü ödenekten 5,5 milyar lira vurgun yaptı Türkiye tarihinin unutulmaz dolandırıcısı! Tansu Çiller'i kandırıp örtülü ödenekten 5,5 milyar lira vurgun yaptı         
12:22
Kovid-19'a yakalanan çift birer hafta arayla vefat etti Kovid-19'a yakalanan çift birer hafta arayla vefat etti         
12:17
Vay bizim halimize! Karantinada olduğunu bile bilmeyen adam, durumu bankada öğrendi Vay bizim halimize! Karantinada olduğunu bile bilmeyen adam, durumu bankada öğrendi         
11:44
Vaka ve ölüm sayılarının tırmanışa geçtiği İran'da durum vahim! 4 katlı mezarlık inşa edildi Vaka ve ölüm sayılarının tırmanışa geçtiği İran'da durum vahim! 4 katlı mezarlık inşa edildi         
11:04
"Benden daha sağlamdır" dediği çalışanı işe ciple geldi! Kamera kayıtlarını inceleyen patron yıkıldı         
10:55
Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti         
10:42
Kabine toplantısından kısmi mi yoksa tam kapanma kararı mı çıkacak? İki yetkili olası senaryoları paylaştı Kabine toplantısından kısmi mi yoksa tam kapanma kararı mı çıkacak? İki yetkili olası senaryoları paylaştı         
10:42
Thodex vurgununda gerçek rakamı hesapladılar: 2 milyar dolar değil, 150 milyon dolarmış Thodex vurgununda gerçek rakamı hesapladılar: 2 milyar dolar değil, 150 milyon dolarmış         
10:37
Sıfır aldığı lüks cipi 8 defa yolda kaldı, hukuk mücadelesi başlattı Sıfır aldığı lüks cipi 8 defa yolda kaldı, hukuk mücadelesi başlattı         
10:14
15 yaşındaki kızla evlenmek için mahalleyi savaş alanına çevirdi! O anlar kamerada 15 yaşındaki kızla evlenmek için mahalleyi savaş alanına çevirdi! O anlar kamerada         
10:13
Koronavirüsü 6 yıl önceden bilen Bill Gates: 2022'nin sonunda hayatın normale dönmesini bekliyorum Koronavirüsü 6 yıl önceden bilen Bill Gates: 2022'nin sonunda hayatın normale dönmesini bekliyorum         
09:28
Genç kadının feci sonu! Eve girecekler için bıraktığı not tüyler ürpertti Genç kadının feci sonu! Eve girecekler için bıraktığı not tüyler ürpertti         
23:49
Vinç kazasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki genç kadın, gözyaşları içinde toprağa verildi Vinç kazasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki genç kadın, gözyaşları içinde toprağa verildi         
18:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2021 14:12:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! SPUTNİK V'NİN TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE TÜRKİYE'DEKİ ÜRETİMİ İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei