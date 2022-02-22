Bosna Hersek'te soykırım kurbanlarına adanan "Ölüm tarlalarının ardındaki hayat" sergisi Srebrenitsa'da açıldı.

Hollanda hükümeti tarafından finanse edilen, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt ve Hollanda'nın Saraybosna Büyükelçisi Jan Waltmans'ın da katılımıyla Srebrenica-Potocari Anıt Merkezi'nde açılan sergide, soykırım kurbanlarının eşyalarının yanı sıra soykırımdan kurtulanların anlatıları yer alıyor.

Sergi açılışının ardından basın açıklaması yapan Schmidt, Srebrenitsa soykırımı başta olmak üzere tüm katliam kurbanlarına karşı tutumun, Bosna Hersek toplumunun uzlaşma sürecine büyük etkisi olduğunu vurguladı.

Kurbanların anılarının solmasına, karalanmasına veya inkar edilmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade eden Schmidt, "Kurbanlar sadece rakamlardan oluşmaz. Onlar hayatları, başarıları, özlemleri ve hayalleri olan insanlardır." dedi.

Schmidt, "Katliamların araştırılması, ne sebeple ve nasıl yapıldığının takibi, adaletin tesisi için gereklidir. Bu araştırmalar geçmişte yaşamak değil, iyi bir gelecek için verilen şanstır. Böylece insanlar bugün ve yarın barış içerisinde yaşayabilirler." ifadelerini kullandı.

Şimdiki nesillerin görevinin gelecek nesillere, soykırımın nasıl olduğuna dair soru işareti bırakmamak olduğunu kaydeden Schmidt, "Geçmişte olanları bilmek, özellikle kurbanların yakınları ve Srebrenitsa soykırımından kurtulanlar ve Bosna Hersek toplumunun geleceği için net bir bakış açısı oluşturacaktır." diye konuştu.

Geleceğe bakmak kadar geçmişten de ders almanın önemli olduğunu belirten Waltmans ise "Burada soykırımdan bahsedildiğinde genellikle sadece sayılardan bahsediliyor. Ama bu sergi sayılara 'kişilik' veriyor." dedi.

Serginin soykırım kurbanlarının tamamen şahsi tecrübelerine adandığını belirten Balkan Araştırma ve Raporlama Ağı (BİRN) Müdürü Denis Dzidic, "Sergide yer alan bazı eşyalar toplu mezarlarda kurbanların yanında bulundu. Bazı eşyalar ise kurbanların yakınları tarafından sergilenmek üzere Srebrenitsa-Potoçari Anıt Merkezi'ne verildi." ifadelerini kullandı.