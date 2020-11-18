Son dakika haberi! Sri Lanka'da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi - Son Dakika

Son dakika haberi! Sri Lanka'da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi

18.11.2020 09:53
Son dakika haberi! Sri Lanka'da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Sri Lanka'da eski Balıkçılık Bakanı Dilip Wedaarachchi, ülkedeki balıkların insanlara koronavirüs bulaştırmayacağını kanıtlamak için basın toplantısı sırasında çiğ balık yedi.

Sri Lanka'da eski Balıkçılık Bakanı Dilip Wedaarachchi, ülkedeki balıkların insanlara koronavirüs bulaştırmayacağını kanıtlamak için basın toplantısı sırasında çiğ balık yedi.

Sri Lanka'da balıkların insanlara koronavirüs (Covid-19)  bulaştırmadığını ikna etmek için ilginç bir yönteme başvuruldu. Sri Lanka'da eski Balıkçılık Bakanı ve milletvekili Dilip Wedaarachchi, ? başkent Colombo'da düzenlediği basın toplantısında balık tüketimindeki düşüşü, balıkların insanlara koronavirüs bulaştırmasına bağladı.

CANLI YAYINDA ÇİĞ BALIK YEDİ

İddialara tepki gösteren Wedaarachchi, ?balıklaırn nsanlara koronavirüs bulaştırmayacağını kanıtlamak için canlı yayında çiğ balık yedi. Ülkede, koronavirüs salgınının ardından Merkez Balık Pazarı kapanmak zorunda kaldığı için on binlerce ton balığın satılamadığı belirtildi.

"KORKMAYIN KORONAVİRÜSTEN ENFEKTE OLMAYACAKSINIZ"

Basın toplantısında çiğ balık yiyen, Wedaarachchi "Bu balığı size göstermek için getirdim. Bu balığı yemeleri için bu ülkenin insanlarına çağrıda bulunuyorum. Korkmayın. Koronavirüsten enfekte olmayacaksınız" dedi.

Koronavirüs, Balıkçılık, Sri Lanka, Balık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Sri Lanka'da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrak'ın istifasını sosyal medyadan öğrendi Kanlar içerisinde bıraktığı sevgilisine akılalmaz tehdit: Bebeği alıp Suriyelilere veririm Azerbaycan'da Rus Barış Gücüne protesto: Defol Rusya, Türkiye gel "Teslim olma anlaşmasını" imzalayan Paşinyan yine suçu başkasına attı: Yenilgimizin sebebi Türkiye Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven'in yerine Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verilebilecek Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi
Yeni güne yükselişle başlayan dolar 7,75 liradan işlem görüyor Yeni güne yükselişle başlayan dolar 7,75 liradan işlem görüyor         
09:47
Beton mikserinin altında kalan engelli genç öldü, anne sinir krizi geçirdi Beton mikserinin altında kalan engelli genç öldü, anne sinir krizi geçirdi         
09:15
Bisikletiyle tırın altın kalan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtarabildi Bisikletiyle tırın altın kalan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtarabildi         
09:09
Kasksız yakalanan İrem Sak'ın ağabey korkusu: Aman o görmesin Kasksız yakalanan İrem Sak'ın ağabey korkusu: Aman o görmesin         
08:18
MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele! 25 bin TL'lik ödülün sahibi belli oldu MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele! 25 bin TL'lik ödülün sahibi belli oldu         
07:42
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde vatandaşlar şehirler arası seyahat edemeyecek Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde vatandaşlar şehirler arası seyahat edemeyecek         
02:24
Ailesinden haber alamayan evlat, anne ve babasını sofrada ölü buldu Ailesinden haber alamayan evlat, anne ve babasını sofrada ölü buldu         
01:59
65 yaş üstü ile 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının detayları netleşti 65 yaş üstü ile 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının detayları netleşti         
01:41
Aksaray'da uyuşturucu kullanan genç kız hastaneye gitmemek için yalvardı Aksaray'da uyuşturucu kullanan genç kız hastaneye gitmemek için yalvardı         
00:10
CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya peş peşe sert tepki: Kabadayılara pabuç bırakacak parti değiliz CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya peş peşe sert tepki: Kabadayılara pabuç bırakacak parti değiliz         
23:56
Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı         
23:10
Hollanda, Türkiye ve Azerbaycan'a Dağlık Karabağ savaşı nedeniyle yaptırım kararı aldı Hollanda, Türkiye ve Azerbaycan'a Dağlık Karabağ savaşı nedeniyle yaptırım kararı aldı         
19:52
Dikkat çeken araştırma! Ağız gargarası, laboratuvar ortamında koronavirüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdi Dikkat çeken araştırma! Ağız gargarası, laboratuvar ortamında koronavirüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdi         
19:39
İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor         
18:59
Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar         
15:57
Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı         
15:22
Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 10:03:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Sri Lanka'da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei