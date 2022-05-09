Son dakika haberi! Sri Lanka'daki gösterilerde yaşanan şiddet olayları sonrası askeri birlikler devreye girdi - Son Dakika

Sri Lanka'da hükümet yanlıları ile Başbakanlık ofisinin etrafında çadır kuran protestocular arasında yaşanan şiddet olayları sonrası başkent Kolombo'da askeri birliklerin devreye girdiği bildirildi.

Başbakan Mahinda Rajapaksa ile görüşen ve onun iktidarda kalmasını isteyen bir grup, bugün Başbakanlık ofisinin dışında kamp kuran protestoculara tepki gösterdi.

Yerel televizyon kanallarında, Rajapaksa yanlılarının günlerdir ofisin çevresinde kamp kuran göstericilerin çadırlarını yıktığı ve ateşe verdiği anlara ilişkin görüntüler yer aldı.

Hükümet yanlıları ve protestocular arasında arbede yaşandı.

Şiddet olayları sonrası hükümet, başkent sokaklarında askeri birlikleri konuşlandırdı.

Öte yandan, ülkenin sağlık, eğitim ve ulaşım gibi önde gelen sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda sendika, bugün "Protesto Haftası" başlattı.

Bu kapsamda, binden fazla sendika üyesinin, gösteriler düzenlemesi ve ülke çapındaki protestolara destek vermesi bekleniyor.

Sri Lanka'da ekonomik kriz nedeniyle ülke çapında protestoların başlamasından bu yana Başbakan Rajapaksa, ilk kez dün kamuoyu önüne çıkmıştı.

Anuradhapura kentindeki kutsal Budist tapınağını ziyaret ettiği sırada bir grup göstericiyle karşılaşan Rajapaksa, yoğun güvenlik önlemeleri altında aracına binmişti.

Rajapaksa'yı yuhalayan göstericiler, istifa çağrısı yapmıştı.

Hükümet karşıtı gösteriler

Elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından bir grup gösterici 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı. Polis göstericilere biber gazı ile müdahale etmiş ve bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Gösterileri "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL tedbirleri, 5 Nisan'da kaldırılmış ancak ülke genelinde gösteriler devam etmişti. Bunun üzerine 6 Mayıs'ta yeniden olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Güney Asya'daki 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'nın, 1948'den bu yana en ağır ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.