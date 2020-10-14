Son dakika haberi: "Startup Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" nitelikli yatırımcılar pazarına dahil oldu - Son Dakika

Son dakika haberi: "Startup Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" nitelikli yatırımcılar pazarına dahil oldu

14.10.2020 10:25
Son dakika haberi:

Son dakika haber... Albaraka Türk'ün yüzde yüz iştiraki olan Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan Startup Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (Startup GSYF), Borsa İstanbul'da gerçekleşen gong töreniyle, nitelikli yatırımcılar pazarına dahil oldu.

Albaraka Türk'ün yüzde yüz iştiraki olan Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan Startup Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (Startup GSYF), Borsa İstanbul'da gerçekleşen gong töreniyle, nitelikli yatırımcılar pazarına dahil oldu.

Albaraka Türk açıklamasına göre, başlangıç sermayesi, Albaraka Portföy tarafından karşılanmış olan ve Mayıs 2020 itibarıyla faaliyetlerine başlayan Startup GSYF, kurumsal ve bireysel nitelikli yatırımcıların kolay yatırım yapabileceği şekilde dizayn edildi. Borsa İstanbul'da 13 Ekim "APYVC" koduyla "nitelikli yatırımcılar pazarında" işlem görmeye başlayan Startup GSYF, emeklilik fonları başta olmak üzere kurumsal ve bireysel nitelikli yatırımcılar için alternatif bir yatırım enstrümanı sunuyor.

Borsa İstanbul'a kote olan ve SPK mevzuatına göre kurulmuş olan Startup GSYF, yatırımcı bilgilendirmesi açısından şeffaf bir seçenek sunuyor. Startup GSYF, tüm yatırımcılar için ilgili pazarda alım satıma konu olabilecek ve ayrıca dileyen yatırımcılar için yeni pay ihracını da hızlı bir şekilde yapabilecek altyapıya sahip bulunuyor. Fon ayrıca yatırımcılara mevcut girişim portföyünü görerek yatırım yapabilme imkanı sağlarken, nitelikli yatırımcı tanımına uygun olan tüm yatırımcılar Borsa İstanbul nitelikli işlem pazarında işlem gören (İlk gün fon başlangıç pay fiyatı 1.095 TL) fon paylarından minimum 1 adet olmak üzere alma imkanına da sahip bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen, "Girişim Sermayesi yatırım fonu, katılım mantığını birebir yansıtan değerli bir ürün. Hepimiz girişimciliğe destek olmaya çalışıyoruz. Bunu projelere tek tek para toplamak yerine bir fon üstünden yapmanın avantajları var. Yatırımcı riskini dağıttığı bir portföye sahip oluyor. Girişimciler de fon yöneticileri nezdinde işlerini büyütürken kendilerine yardımcı olacak, önlerini açacak rehberler edinmiş oluyorlar; başarı şansları artıyor." ifadelerini kullandı.

"Yeni nesil teknoloji şirketlerine yatırım yapacak"

2015 yılında kurulan Albaraka Portföy, yeni nesil teknoloji şirketlerine yatırım yapmak üzere kurguladığı Startup GSYF ile önümüzdeki 3-4 yıl boyunca büyüme potansiyeli gösteren girişimlere yatırım yapmayı planlıyor. Albaraka Portföy Genel Müdürü Muhammed Emin Özer, 7 yıl süre ile kurulmuş olan Startup GSYF'nin nitelikli yatırımcıları, Türkiye'nin genç, dinamik ve gelecek vadeden şirketleriyle buluşturmayı amaçladığını belirterek, şunları kaydetti:

Hangi sektör ya da hangi aşamada olduğuna bakmaksızın ürünü hazır halde ve yüksek büyüme potansiyeli taşıyan tüm teknoloji girişimlerini ilgi alanına alan Startup GSYF, özellikle ilk 2 yıl boyunca oldukça seri şekilde yatırım yapmayı planlıyor. Startup GSYF, ilk yatırımını Clotie'ye yaptı. Sözleşme aşamalarının tamamlanmasıyla birlikte kasım ayına girildiğinde 4 yatırım süreci daha tamamlanacak.

Albaraka Portföy Yönetimi olarak yönettiğimiz 18 yatırım fonu ile önemli bir bilgi birikimine sahibiz. Bugün 1,5 milyar TL'nin üzerinde gayrimenkul fonu ve 400 milyon TL'nin üzerinde menkul kıymet fonu yönetiyoruz. Halihazırdaki 4 ve kuruluş aşamasındaki 3 farklı girişim sermayesi yatırım fonu ile bu alanda da hızlı büyümeye devam ederek ve fon büyüklüğünü 500 milyon TL'nin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Hem yatırımcıların hem de girişimcilerin ihtiyaçlarına uygun, farklı şekillerde kurgulanmış girişim sermayesi yatırım fonlarıyla bu alanda da fark yaratmaya devam edeceğiz."

Özer, Albaraka Portföy'ün girişimcilere açık olan tüm fonlarını "APY Ventures" markası altında topladığını aktararak, "Albaraka Türk'ün geçmişten gelen tüm birikimi ile yüksek potansiyelli girişimlerin yanında olmak isteyen APY Ventures, dinamik yapısıyla iyi bir takım arkadaşı olma vizyonuyla hareket ediyor. APY Ventures farklı fonlarıyla aktif yatırımlarına devam ederken girişimciler 'apyventures.com' sitesinden başvurularını iletebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Yatırım Fonları, Borsa İstanbul, Yatırımcı, Albaraka, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: 'Startup Girişim Sermayesi Yatırım Fonu' nitelikli yatırımcılar pazarına dahil oldu - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! AYM üyesinin tepki çeken "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası Anayasa Mahkemesi olağanüstü toplanacak Almanya Milli Takımı oyuncuları Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar Darbe iması içeren paylaşımı tepki çekmişti! AYM üyesi Engin Yıldırım çark etti: Maksadı aşan bir şekilde yorumlandı 22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu
Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi         
10:04
Yanına aldıkları çocuklarla aile gibi davranan çetenin, yankesicilik yaptığı anlar kamerada! Yanına aldıkları çocuklarla aile gibi davranan çetenin, yankesicilik yaptığı anlar kamerada!         
09:17
Yükselişe devam eden dolar 7.93 liradan işlem görüyor Yükselişe devam eden dolar 7.93 liradan işlem görüyor         
09:05
Mehmet Ekici, 17 Ekim'e kadar bir Rus kulübü ile sözleşme imzalayacak Mehmet Ekici, 17 Ekim'e kadar bir Rus kulübü ile sözleşme imzalayacak         
08:51
Menajerimi Ara dizisinde Menajerimi Ara dizisinde "Tacize karşı susmayacağız" diyen Burçin Terzioğlu oyunculuğuyla mest etti         
07:30
İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları         
00:53
Arkadaşlarıyla dans eden Merve Boluğur, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı Arkadaşlarıyla dans eden Merve Boluğur, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı         
22:35
6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı 6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı         
20:35
Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu         
18:54
Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu         
18:47
İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü         
18:35
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı         
16:00
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Kedilere işkence görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Kedilere işkence görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
15:41
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 10:33:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: "Startup Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" nitelikli yatırımcılar pazarına dahil oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei