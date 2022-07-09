Son dakika haberi... Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı

09.07.2022 20:06

Son dakika haberleri... Gösteriden detaylar İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan bir grup terör örgütü YPG/PKK yandaşı, NATO müzakerelerinde İsveç'in Türkiye'ye tavizler verdiğini iddia ederek geri adım atılmasını istedi.

Gösteriden detaylar İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan bir grup terör örgütü YPG/ PKK yandaşı, NATO müzakerelerinde İsveç'in Türkiye'ye tavizler verdiğini iddia ederek geri adım atılmasını istedi.

Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü.

Terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşları, İsveç'in NATO'ya girmemesini ve Türkiye'ye verdiği tavizleri geri çekmesini istedi.

"Hepimiz PKK'lıyız" diye slogan atan terör yandaşları, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Dışişleri Bakanı Ann Linde aleyhinde de slogan attı.

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Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı MSB: 'Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristi... MSB: 'Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristi...
Kaynak: AA

Stockholm, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı - Son Dakika
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