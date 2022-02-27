Son dakika haberi... STOCKHOLM - İsveç, Ukrayna'ya silah gönderecek - Son Dakika
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Son dakika haberi... STOCKHOLM - İsveç, Ukrayna'ya silah gönderecek

27.02.2022 23:17

Son dakika haberleri... İsveç hükümeti, Ukrayna'ya hafif silah ve tanksavar yardımı yapacak.

İsveç hükümeti, Ukrayna'ya hafif silah ve tanksavar yardımı yapacak.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin Ukrayna'ya askeri yardım yapmaya karar verdiğini söyledi.

Hafif silahların yanı sıra Ukrayna'ya tanksavar da gönderileceğini belirten Andersson, "5 bin AT4 tanksavar silah, 5 bin çelik yelek, 5 bin askeri kask, 135 bin askere yetecek hazır gıda göndereceğiz. Ayrıca insani yardım için 50 milyon avro ilave destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Andersson, sorunun Avrupa'nın tüm güvenliğini ilgilendirdiği için böyle bir karar aldıklarını ve Avrupa Birliği'nde (AB) ileriki günlerde Rusya'ya yönelik daha fazla önlemin alınacağını sözlerine ekledi.

Son dakika haberi... STOCKHOLM - İsveç, Ukrayna'ya silah gönderecek
Son dakika haberi... STOCKHOLM - İsveç, Ukrayna'ya silah gönderecek
Son dakika haberi... STOCKHOLM - İsveç, Ukrayna'ya silah gönderecek

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Ukrayna, İsveç, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... STOCKHOLM - İsveç, Ukrayna'ya silah gönderecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... STOCKHOLM - İsveç, Ukrayna'ya silah gönderecek - Son Dakika
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