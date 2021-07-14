Su almaya gitti, hayatını kaybetti - Son Dakika

Su almaya gitti, hayatını kaybetti

-Çöp kamyonunun ezdiği yaşlı adam hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde su almaya giden yaşlı adama eve dönüş yolunda çöp kamyonu çarptı. Kaza yerinde hayatını kaybeden yaşlı adamdan geriye kırık bir pazar arabası ile bir damacana su kaldı.

Edinilen bilgilere kaza Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Eski Tekirdağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Evinden su almak için çıkan Ali Yılmaz adlı yaşlı adama eve dönüş yolunda Çorlu Belediyesi'nin M.Ç. yönetimindeki 16 GU 452 plakalı çöp kamyonu çarptı.

Çöp kamyonunun altında kalan yaşlı adam kaza yerinde feci şekilde can verdi.

Kazayı haber alır almaz olay yerine gelen yaşlı adamın yakınları gözyaşı dökerken nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Ali Yılmaz'ın cansız bedeni incelenmek üzere Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çöp kamyonunun sürücüsü Mertul Ç. İse ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.