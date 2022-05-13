Son dakika haberi... SU DEPOSU ARASINDA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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Son dakika haberi... SU DEPOSU ARASINDA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

13.05.2022 12:00

Son dakika haberi... Antalya'da bir restoranın 2 su tankı arasında sıkışan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Antalya'da bir restoranın 2 su tankı arasında sıkışan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı. Güçlükle çıkarılan ve korkan kedi kaçtı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, bir restoranın bodrum katından sürekli kedi sesi gelmesi, işletme sahiplerini şaşırttı. Depoda yapılan aramada kedi bulunamazken, seslerin ikinci gün de devam etmesi ve hayvanın 2 dev su tankı arasına sıkışıp kaldığının görülmesi üzerine itfaiyeden yardım istendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Kurtarma ekibi, su tankları arasında kalan kediyi yaklaşık 30 dakika süren çabanın ardından kurtardı.

Kurtarıldıktan sonra çantaya konulup dışarı çıkarılmak istenen sokak kedisi, ne yapacağını şaşırıp tekrar kaçtı. İşletmenin bodrumunda odaları gezen hayvan daha sonra binanın dışına çıkıp kurtuldu. (DHA)

Son dakika haberi... SU DEPOSU ARASINDA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberi... SU DEPOSU ARASINDA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberi... SU DEPOSU ARASINDA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberi... SU DEPOSU ARASINDA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

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Son dakika haber | Aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı Son dakika haber | Aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı Su tankları arasında sıkışan kedi için seferber oldular Su tankları arasında sıkışan kedi için seferber oldular

Antalya, İtfaiye, kedi, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... SU DEPOSU ARASINDA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... SU DEPOSU ARASINDA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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