Son dakika haberi... SU DEPOSU ARASINDA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

Antalya'da bir restoranın 2 su tankı arasında sıkışan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı. Güçlükle çıkarılan ve korkan kedi kaçtı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, bir restoranın bodrum katından sürekli kedi sesi gelmesi, işletme sahiplerini şaşırttı. Depoda yapılan aramada kedi bulunamazken, seslerin ikinci gün de devam etmesi ve hayvanın 2 dev su tankı arasına sıkışıp kaldığının görülmesi üzerine itfaiyeden yardım istendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Kurtarma ekibi, su tankları arasında kalan kediyi yaklaşık 30 dakika süren çabanın ardından kurtardı.

Kurtarıldıktan sonra çantaya konulup dışarı çıkarılmak istenen sokak kedisi, ne yapacağını şaşırıp tekrar kaçtı. İşletmenin bodrumunda odaları gezen hayvan daha sonra binanın dışına çıkıp kurtuldu. (DHA)