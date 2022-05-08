Son dakika haberleri! Su kanalına çarpan kamyon devrildi: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Su kanalına çarpan kamyon devrildi: 1 ölü

08.05.2022 17:39

Son dakika haberler: Su kanalına çarpan kamyon devrildi: 1 ölü Devrilen hafriyat kamyonunun içinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti Kocaeli'de su kanalına çarparak devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.

Su kanalına çarpan kamyon devrildi: 1 ölü

Devrilen hafriyat kamyonunun içinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'de su kanalına çarparak devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kartepe ilçesi Kirazoğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdinç Keskin idaresindeki 41 GJ 902 plakalı Mercedes marka kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak su kanalına çarptı. Sürücü devrilen hafriyat kamyonunun içinde sıkışırken, kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde araçtan çıkarıldı. Hayatını kaybettiği belirlenen Keskin'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberleri! Su kanalına çarpan kamyon devrildi: 1 ölü
Son dakika haberleri! Su kanalına çarpan kamyon devrildi: 1 ölü
Son dakika haberleri! Su kanalına çarpan kamyon devrildi: 1 ölü
Son dakika haberleri! Su kanalına çarpan kamyon devrildi: 1 ölü
Son dakika haberleri! Su kanalına çarpan kamyon devrildi: 1 ölü
Son dakika haberleri! Su kanalına çarpan kamyon devrildi: 1 ölü
Son dakika haberleri! Su kanalına çarpan kamyon devrildi: 1 ölü

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Su kanalına çarpan kamyon devrildi: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Su kanalına çarpan kamyon devrildi: 1 ölü - Son Dakika
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