Son dakika... Su kuyusu kazarken göçük altında kalan baba- oğul öldü - Son Dakika

Son dakika... Su kuyusu kazarken göçük altında kalan baba- oğul öldü

31.10.2020 21:09
Son dakika... Su kuyusu kazarken göçük altında kalan baba- oğul öldü, System.String[]

Son dakika haberi: KAHRAMANMARAŞ'ta, su kuyusu kazarken meydana gelen göçükte toprak altında kalan Mikail Bayır (50) ile oğlu Cuma Bayır (25) hayatını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ'ta, su kuyusu kazarken meydana gelen göçükte toprak altında kalan Mikail Bayır (50) ile oğlu Cuma Bayır (25) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Kurucuova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mikail Bayır, oğlu Cuma Bayır il birlikte su kuyusu kazarken göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.Ekipler, yaptıkları çalışmada baba ile oğlunun cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mikail Bayır ile Cuma Bayır'ın cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika... Su kuyusu kazarken göçük altında kalan baba- oğul öldü
Son dakika... Su kuyusu kazarken göçük altında kalan baba- oğul öldü
Son dakika... Su kuyusu kazarken göçük altında kalan baba- oğul öldü
Son dakika... Su kuyusu kazarken göçük altında kalan baba- oğul öldü
Son dakika... Su kuyusu kazarken göçük altında kalan baba- oğul öldü
Son dakika... Su kuyusu kazarken göçük altında kalan baba- oğul öldü
Son dakika... Su kuyusu kazarken göçük altında kalan baba- oğul öldü

Onikişubat, Kurucuova, Göçük, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Su kuyusu kazarken göçük altında kalan baba- oğul öldü - Son Dakika


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