ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Mehmet Güzel (83), evinin yakınındaki su kuyusunda ölü bulundu.

Manavgat'ın Uzunkale Mahallesi Güzelli mevkinde ikamet eden Mehmet Güzel'e yemek getiren damadı, kayınbabasını bulamayınca önce telefonla aradı, ulaşamayınca da çevrede arama yaptı. Güzel'in evinin yakınlarındaki zeytinliğe geldiğinde su kuyusunun yanında ayakkabı ve kıyafetlerini bulan damadı, muhtar ve diğer yakınlarına telefonla haber verirken, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden de yardım istedi.

İhbarla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri, dibinde az miktarda su bulunan kuyuda arama yaptıklarında Mehmet Güzel'in cansız bedeniyle karşılaştı. İtfaiye ekibi tarafından su kuyusundan çıkarılan Mehmet Güzel'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.