SU KUYUSUNDA ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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SU KUYUSUNDA ÖLÜ BULUNDU

04.10.2022 10:58

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Mehmet Güzel (83), evinin yakınındaki su kuyusunda ölü bulundu.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Mehmet Güzel (83), evinin yakınındaki su kuyusunda ölü bulundu.

Manavgat'ın Uzunkale Mahallesi Güzelli mevkinde ikamet eden Mehmet Güzel'e yemek getiren damadı, kayınbabasını bulamayınca önce telefonla aradı, ulaşamayınca da çevrede arama yaptı. Güzel'in evinin yakınlarındaki zeytinliğe geldiğinde su kuyusunun yanında ayakkabı ve kıyafetlerini bulan damadı, muhtar ve diğer yakınlarına telefonla haber verirken, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden de yardım istedi.

İhbarla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri, dibinde az miktarda su bulunan kuyuda arama yaptıklarında Mehmet Güzel'in cansız bedeniyle karşılaştı. İtfaiye ekibi tarafından su kuyusundan çıkarılan Mehmet Güzel'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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Antalya'da feci olay! Yaşlı adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu Antalya'da feci olay! Yaşlı adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu Antalya'da su kuyusunda erkek cesedi bulundu Antalya'da su kuyusunda erkek cesedi bulundu
Kaynak: DHA

112 Acil Çağrı, Mehmet Güzel, Manavgat, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SU KUYUSUNDA ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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