Olay, akşamüstü saatlerinde İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde temizlik yapan 55 yaşındaki G.İ., temizlik sonunda evinin müştemilat kısmına geçerek masa üzerinde bulunan ve su zannettiği sıvı dezenfektanı içti. İçtiğinin su olmadığını anlaması üzerine hızla tükürerek kendi imkanları ile hastaneye gitti.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... Su sandığı dezenfektanı içince hastanelik oldu - Son Dakika

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