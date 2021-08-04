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Son dakika haberi! Su ürünleri sektörü yangınlar için imkanlarını seferber etti - Son Dakika

Son dakika haberi! Su ürünleri sektörü yangınlar için imkanlarını seferber etti

04.08.2021 12:12
Son dakika haberi! Su ürünleri sektörü yangınlar için imkanlarını seferber etti, System.String[]

Son dakika haberi: Türkiye'nin su ürünleri yetiştiriciliğinin büyük kısmının yapıldığı Muğla'da sektörün önde gelen firmaları, yangında görevli ekiplere buz ve su takviyesinde bulundu.

Türkiye'nin su ürünleri yetiştiriciliğinin büyük kısmının yapıldığı Muğla'da sektörün önde gelen firmaları, yangında görevli ekiplere buz ve su takviyesinde bulundu.

Akdeniz ve Ege bölgelerinde devam eden yangınlarda ekiplerin fedakarca çalışmalarının yanında vatandaşlar da elinden geleni yapıyor. Kimi görevlilere yemek ve su, kimi de yangını söndürmek için elleriyle toprak taşıyor. Günlerce devam eden yangılar nedeniyle bölgedeki firmalar da imkanları ölçüsünde ekiplerin söndürme çalışmalarına destek oluyor.

Türkiye'nin su ürünleri üretiminin merkezi konumundaki Muğla'da da sektörün önde gelen firmaları ekiplere destek veriyor.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Muğla Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği koordinasyonunda, ülkenin en büyük buz üretim tesislerine sahip su ürünleri ihracatçıları, sahada görev yapan ekiplerin ihtiyacı doğrultusunda tonlarca buzu bölgeye ulaştırırken, bazı tesisler de tanker ve arazözlerle su gönderiyor.

"Son ana kadar burada olmaya devam edeceğiz"

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, AA muhabirine, orman yangınlarıyla Türkiye'nin ciğerlerinin parçalandığını söyledi.

Yangınların en kısa sürede söndürülmesi temennisinde bulunan Kızıltan, sektör olarak yangının çıktığı ilk andan itibaren harekete geçtiklerini belirtti.

Bölgede bulunan Kılıç, Gümüşdoğa, Nordzee, Sürsan, Olivka ve Defne firmalarının elini taşın altına koyduğunu anlatan Kızıltan, "Kimi tesisler buz gönderdi, yavru balık üretim tesisleri de devamlı tanker ve arasözlere su pompaladı. Şu ana kadar yüzlerce ton buz ve su gönderdik yangın bölgelerine. Yangınlar sönene kadar sektörümüz elinden geleni fazlasını yapmaya devam edecek." diye konuştu.

Söz konusu ormanlar olunca birlikte hareket etmekten başka şanslarının bulunmadığını dile getiren Kızıltan, "Evet belki birbirimizle rakip firmalar olabiliriz ama bu zenginlik hepimizin zenginliği. Ekiplerin sahada cansiperane mücadelesine bizler de böyle bir katkı sağlamak istedik. Yangın söndükten sonra da elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu bölgenin eski haline gelmesi için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Akdeniz, Muğla, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Su ürünleri sektörü yangınlar için imkanlarını seferber etti - Son Dakika


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