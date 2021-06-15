Son dakika haberi: Suat Serdar, Hertha Berlin'e transfer oldu

Son dakika haber: Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Hertha Berlin, Schalke 04'te forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Suat Serdar'ı kadrosuna kattı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Hertha Berlin, Schalke 04'te forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Suat Serdar'ı kadrosuna kattı. Hertha Berlin Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2026 yılına kadar geçerli sözleşme imzalandı. Transferin maliyetine ilişkin bilgi verilmezken, Alman basını Hertha Berlin'in yaklaşık 8 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceğini yazdı. Suat Serdar, Bundesliga'da geçen sezonu son sırada bitirerek küme düşen Schalke 04'te 26 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı.

Son Dakika

Ziyaretçiler için TBMM'ye girişlerde aşı kartı zorunluluğu getirildi

Aç kalan tilki şehre indi, avladığı tavuğu kaçırdı! O anlar görüntülendi

1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü

"Dur" ihtarına uymayıp, yakalanınca polisi tehdit etti: Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım

Irkçı küfürleri tespit edilmişti! Avusturyalı futbolcu Arnautovic hakkında soruşturma başlatıldı

Oyuncu Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak

Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi

Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?