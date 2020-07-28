Suçlular için şahingöz projesi

Kent içinde devriye atan 'Şahingöz' olay ve suçluya anında müdahale edecek

MALATYA - Malatya'da yaşayan 28 yaşındaki Furkan Bozdağ isimli genç tasarladığı 'Şahingöz Devriye Kamerası' projesi ile şehirlerde şiddet, hırsızlık, gasp, kavga ve taciz gibi olaylara anında müdahale edilerek hem suçluların etkisiz hale getirileceğini hem de suçun olası etkilerinin azaltılacağını söyledi.

Malatyalı Furkan Bozdağ, 3 yılda tamamladığı 'Şahingöz Devriye Kamerası' projesi ile şehir içinde adeta bir polis gibi devriye atacak. Sistem ile şehirde yaşanan şiddet, hırsızlık, gasp, kavga, taciz gibi olaylara anında müdahale edileceğini söyleyen genç mucit Bozdağ, hem suçluları etkisiz hale getirecek hem de suçun olası etkilerini azaltılacak projesi için destek beklediklerini söyledi. 4 arkadaşıyla birlikte hazırladıkları projenin tasarımının hazır olduğunu belirten Bozdağ, tüm detayları düşünülerek 3 yılda tamamladıkları projelerinin hem güvenlik güçlerinin işini kolaylaştıracağını hem de suçlara ve olaylara anında müdahale edilerek suçu da olası etkilerinin minimuma indireceğini belirtti. Sokak direklerinin karşılıklı paralel bağlantılarının ağırlık merkezine kurulan kapsüllü polikarbon hafif dayanıklı malzemeden oluşan ve raylı hattan enerjisini alan Şahingöz Devriye Kamerası'nın kuş bakışı panoromik görüntü alarak kör noktaları da ortadan kaldıracağını ve konum değiştirme özelliği ile şehir içi cadde ve sokakların her noktasına ulaşabildiğini belirten Bozdağ, "Sistem ihbarla çalışıyor. Buna göre şehrin belirli noktalarına yerleştirilmiş acil durum panellerine yapılan ihbarla kamera saniyeler içinde olay yerine varıyor" dedi.

Olay yerinden delil sayılacak ilk görüntüleri de alabilecek sistemin polis ve sağlık ekiplerine de komut gönderdiğini kaydeden Bozdağ, devriye kamerasının termal kamera özelliğinin de olduğunu ve bu sayede yeni tip korona virüs hastalarının da ateşlerinin anında ölçme özelliğinin olacağını ifade etti.

Birçok kurumlar irtibata geçtiğini de belirten Furkan Bozdağ, Şahingöz Devriye Kamerası'nın sahaya çıkmaya hazır olduğunu belirtti. Bozdağ, İHA ve SİHA'larla Ortadoğu'nun da kaderini değiştiren Selçuk Bayraktar ile de görüşmek istediklerini söyledi.