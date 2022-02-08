Üye Girişi
Son dakika haberi | Sudaki ağı çekerken Van Gölü'ne düşen balıkçı boğuldu - Son Dakika

Son dakika haberi | Sudaki ağı çekerken Van Gölü'ne düşen balıkçı boğuldu

08.02.2022 13:07
Son dakika haberi | Sudaki ağı çekerken Van Gölü'ne düşen balıkçı boğuldu

Gelen son dakika haberine göre Van'ın Gevaş ilçesinde balıkçılık yapan bir kişi, ayağının kayması sonucu düştüğü Van Gölü'nde boğularak hayatını kaybetti.

Van'ın Gevaş ilçesinde balıkçılık yapan bir kişi, ayağının kayması sonucu düştüğü Van Gölü'nde boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Van Gölü'nde meydana geldi. Balık tutmak için kardeşi ile birlikte Van Gölü'ne açılan B.Ç., ağı çekerken ayağının kayması sonucu suya düştü. Kardeşinin tüm uğraşlarına rağmen kurtarılamayan B.Ç., bölgeye gelen sahil güvenlik ve diğer balıkçıların desteğiyle sudan çıkarılarak Gevaş Devlet Hastanesine götürülürken yolda hayatını kaybetti. B.Ç.'nin cenazesi, otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - VAN

YORUMLAR
500

Van Gölü, Gevaş, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Sudaki ağı çekerken Van Gölü'ne düşen balıkçı boğuldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:04 İki Alman devinin Uğurcan Çakır kavgası! Trabzon'un kaptanı yolcu
12:56 Türkiye'den sahada senaryoları değiştirecek hamle!
12:55 Alparslan Büyük Selçuklu dizisine tepki! Kesik baş sahnesine eleştiri yağdı
12:53 5 katlı binada meydana gelen doğal gaz patlaması sonrası hasarlı yapı tamamen yıkıldı
12:51 Süper Lig yayın ihalesinde rakamlar hayli düşük! Üç büyük medya kuruluşu 'Şartname' aldı
12:50 CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından yeni bildiri geldi!
12:49 Enflasyonun uğramadığı tek yer Meclis lokantası!
12:42 Dün polise silah çeken Gökhan Göz, bugün bozkurt işareti yaptığı videoyu yayınladı
12:36 Galatasaray'da Sergen Yalçın dönemi mi başlayacak?
12:01 Pişkinliğin bu kadarı! Firari kadının yakalanınca "Hangi kanalda çıkacağız?" diye sordu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 13:12:51. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Sudaki ağı çekerken Van Gölü'ne düşen balıkçı boğuldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement