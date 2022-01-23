Sudan'da Adalet Bakanlığı personeli, ülkedeki insan hakları ihlalleri ve göstericilerin öldürülmesini protesto etti.

Aralarında avukatların da bulunduğu çalışanlar, başkent Hartum'daki bakanlık binası önünde gerçekleştirdikleri eylemde, barışçıl protestocuların öldürülmesini kınayan, tam sivil yönetime geçilmesini talep eden pankartlar taşıdı.

Eylemciler, olağanüstü halin kaldırılmasını, bu kapsamda alınan tüm kararların iptalini, barışçıl göstericilere karşı işlenen suçlar ve ihlallerin durdurulmasını talep etti.

Sudan'da ordunun yönetime el koyduğu 25 Ekim 2021'den bu yana sivil yönetim talebiyle düzenlenen protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 73 kişi hayatını kaybetti.