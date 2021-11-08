Sudan'da Yargı Çalışanları Komitesi, ordunun sivil geçiş hükümetine müdahalesini reddederek, "sivil itaatsizlik ve grev" çağrısı yaptı.

Komite tarafından yapılan açıklamada, mensuplarının yarın ve çarşamba günü sivil itaatsizlik, perşembe günü protesto eylemi gerçekleştireceği bildirildi.

Sivil itaatsizliğin yasalarla güvence altına alınan bir hak olduğu belirtilen açıklamada, bunun ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın kararları ve darbenin reddi anlamına geldiği ifade edildi.

Komite, vatandaşlardan askeri müdahale karşıtı eylemlere destek istedi.

Sudan'da mahallelerdeki asker karşıtı eylemleri organize eden Halk Direniş Komiteleri de 13 Kasım Cumartesi, "Müzakere yok, Ortaklı yok, Meşruiyet yok" sloganıyla geniş katılımlı gösteri çağrısı yaptı.

Sudan Meslek Odaları Birliğinin Facebook hesabında yayımlanan açıklamada, "Direniş Komiteleri, 13 Kasım Cumartesi'nin askeri devirmek için öfkeli milyonların yürüyeceği devrimci bir gün olacağı konusunda mutabık kaldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ülke içindeki ve dışındaki Sudanlılar, "milyonluk gösteriler" adı verilen eylemlere çağrıldı.

Sudan'da askeri müdahale

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Sudan'da askeri müdahale sonrası azledilen Başbakan Abdullah Hamduk, ordu ile herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, OHAL ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Uluslararası toplumun, Sudan'daki yönetim krizinin çözümü ve ara buluculuk girişimlerinden şu ana kadar sonuç alınamadı.

Askeri yönetim karşıtı grupların, "sivil itaatsizlik" çağrısı yaptığı Sudan'da dar katılımlı protestolar sürüyor.