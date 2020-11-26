Sudan'da, eski başbakanlarından ve Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine 3 günlük yas ilan edildi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, eski Başbakan ve Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle 3 günlük yas ilan edildiği belirtildi.

85 yaşındaki Mehdi, Kovid-19 tedavisi gördüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bu sabah yaşamını yitirmişti.

Milli Ümmet Partisi, 21 Ekim'de yaptığı açıklamada, Mehdi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Tedavi sürecinin başında Sudan'daki bir hastanede gözetim altında tutulan Mehdi, bu ayın başında BAE'ye götürülmüştü.

-Liderlerden taziye mesajları

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Konseyin Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu, Başbakan Abdullah Hamduk'un yanı sıra bakanlar, siyasiler, silahlı hareketlerin liderleri, büyükelçiler ve uluslararası kurumlar, Mehdi'nin ölümü nedeniyle sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayımladı.

Sadık el-Mehdi kimdir?

Sudanlı düşünür ve siyasetçi Sadık el-Mehdi, 1935'te başkent Hartum'un Umdurman kentinde dünyaya geldi, Oxford Üniversitesinde Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında yüksek lisans yaptı.

Mehdi, Sudan'ın seçimle iş başına gelmiş son başbakanıydı. Sudan'da 1966-1967 ve 1986-1989 yılları arasında iki dönem başbakanlık yapan Mehdi, devrik lider Ömer el-Beşir tarafından 1989 yılında yapılan askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.