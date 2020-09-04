Sudan'ın Kuzey Kordofan eyaleti'nde bulunan El-Ubeyd kenti girişinde bir otobüsün devrilmesi sonucu 11 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.
Sudan'ın Kuzey Kordofan eyaleti'nde bulunan El-Ubeyd kenti girişinde bir otobüs devrildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, kaza sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, otobüsün Batı Kordofan'daki Al-Fula şehrine doğru yola çıktığı sırada aşırı hız nedeniyle devrildiği aktarıldı. Yaralıların El-Ubeyd hastanesine kaldırıldığı belirtildi.
(Hamad Alnajjar/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 09:57 - Kaynak: İHA
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