Sudan'da polisten kaçan göstericiler iple köprüden atladı - Son Dakika
Üye Girişi

Sudan'da polisten kaçan göstericiler iple köprüden atladı

03.07.2022 10:42

- Sudan'da polisten kaçan göstericiler iple köprüden atladı Sudan'da geçtiğimiz sene yönetimi ele geçiren askeri yönetime karşı düzenlenen protestolarda polisten kaçmak isteyen göstericiler iple köprüden atladı.

- Sudan'da polisten kaçan göstericiler iple köprüden atladı

HARTUM - Sudan'da geçtiğimiz sene yönetimi ele geçiren askeri yönetime karşı düzenlenen protestolarda polisten kaçmak isteyen göstericiler iple köprüden atladı.

Sudan'da halkın geçtiğimiz sene 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından yönetimin tamamen sivillere devredilmesine yönelik başlattığı protestolar devam ediyor. Başkent Hartum'da bir araya gelen onlarca protestocu polisten kaçmak için El Mek Nimir Köprüsü'nden iple atladı. Paylaşılan görüntülerde birçok göstericinin yaralandığı ve yürümekte zorluk çektiği görüldü. Devam eden protestolarda şu ana kadar 113 kişi hayatını kaybetti.

İnternet ve telefon hizmetleri kesildi

Askeri müdahalenin ardından patlak veren ve 8 aydır süren protestolarda ilk kez internet ve telefon hizmetleri kesilirken, Sudanlı yetkililerden hayatını kaybeden protestocular hakkında henüz bir açıklama yapılmamıştı.

Ne olmuştu?

Sudan'da geçtiğimiz sene 25 Ekim'de Başbakan Abdullah Hamduk ile aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordu komutanı Abdülfettah el-Burhan, daha sonra olağanüstü hal ilan ederek, sivil yönetimi feshettiğini duyurmuştu. Başbakan Hamduk, ertesi gün ev hapsine alınması şartıyla serbest bırakılmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı el-Burhan, 11 Kasım'da yayınladığı kararname ile Egemenlik Konseyi'nin yeniden kurulduğunu duyurmuştu. Darbenin ardından halk ayaklanmış ve gösteriler patlak vermişti. 21 Kasım'da ise el-Burhan ile Hamduk anlaşmaya varmış ve Hamduk'un yeniden başbakan olarak göreve gelmesine karar verilmiş, Hamduk göreve gelmesinden yaklaşık 2 ay sonra 3 Ocak'ta istifa ettiğini duyurmuştu. Ülkede 7 aydır devam eden OHAL ise, 29 Mayıs'ta kaldırılmıştı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Sudan'daki askeri yönetim karşıtı gösteriler Son dakika haberleri! Sudan'daki askeri yönetim karşıtı gösteriler Sudan'da askeri yönetim karşıtı gösterilerde 6 kişi öldü Sudan'da askeri yönetim karşıtı gösterilerde 6 kişi öldü
Kaynak: İHA

Hartum, Sudan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sudan'da polisten kaçan göstericiler iple köprüden atladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:54 İmzalanan üçlü muhtıra sonrası Terör örgütü yandaşları İsveç'te sokaklara çıktı
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
20:09 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 10:51:51. #1.11#
SON DAKİKA: Sudan'da polisten kaçan göstericiler iple köprüden atladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement