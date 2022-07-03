- Sudan'da polisten kaçan göstericiler iple köprüden atladı

HARTUM - Sudan'da geçtiğimiz sene yönetimi ele geçiren askeri yönetime karşı düzenlenen protestolarda polisten kaçmak isteyen göstericiler iple köprüden atladı.

Sudan'da halkın geçtiğimiz sene 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından yönetimin tamamen sivillere devredilmesine yönelik başlattığı protestolar devam ediyor. Başkent Hartum'da bir araya gelen onlarca protestocu polisten kaçmak için El Mek Nimir Köprüsü'nden iple atladı. Paylaşılan görüntülerde birçok göstericinin yaralandığı ve yürümekte zorluk çektiği görüldü. Devam eden protestolarda şu ana kadar 113 kişi hayatını kaybetti.

İnternet ve telefon hizmetleri kesildi

Askeri müdahalenin ardından patlak veren ve 8 aydır süren protestolarda ilk kez internet ve telefon hizmetleri kesilirken, Sudanlı yetkililerden hayatını kaybeden protestocular hakkında henüz bir açıklama yapılmamıştı.

Ne olmuştu?

Sudan'da geçtiğimiz sene 25 Ekim'de Başbakan Abdullah Hamduk ile aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordu komutanı Abdülfettah el-Burhan, daha sonra olağanüstü hal ilan ederek, sivil yönetimi feshettiğini duyurmuştu. Başbakan Hamduk, ertesi gün ev hapsine alınması şartıyla serbest bırakılmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı el-Burhan, 11 Kasım'da yayınladığı kararname ile Egemenlik Konseyi'nin yeniden kurulduğunu duyurmuştu. Darbenin ardından halk ayaklanmış ve gösteriler patlak vermişti. 21 Kasım'da ise el-Burhan ile Hamduk anlaşmaya varmış ve Hamduk'un yeniden başbakan olarak göreve gelmesine karar verilmiş, Hamduk göreve gelmesinden yaklaşık 2 ay sonra 3 Ocak'ta istifa ettiğini duyurmuştu. Ülkede 7 aydır devam eden OHAL ise, 29 Mayıs'ta kaldırılmıştı.