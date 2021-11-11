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Son dakika haberi... Sudan'da teknokrat hükümetinin bir an önce kurulması istendi - Son Dakika

Son dakika haberi... Sudan'da teknokrat hükümetinin bir an önce kurulması istendi

11.11.2021 22:01
Son dakika haberi... Sudan'da teknokrat hükümetinin bir an önce kurulması istendi

Son dakika haberine göre Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, halkın beklentilerini karşılayan sivil, demokratik teknokrat hükümeti kurulmasının hızlandırılması gerektiğini belirtti.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, halkın beklentilerini karşılayan sivil, demokratik teknokrat hükümeti kurulmasının hızlandırılması gerektiğini belirtti.

Burhan'ın medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, Konsey Başkanı, Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Burhan, devrimi korumak ve sorunsuz bir demokratik geçişin sağlanması için oldukça istekli olduğunu, mevcut siyasi krizden güvenli şekilde çıkmak, özgür ve şeffaf seçimler için tüm siyasi güçlerle ciddi diyaloğa bağlı olduğunu ifade etti.

Burhan, halkın beklentilerini karşılayan sivil, demokratik teknokrat hükümeti kurulmasının hızlandırılması gerektiğini de belirtti.

Sudan devriminin kazanımlarının korunması için çalışılması gerektiğini dile getiren Uganda Devlet Başkanı Museveni de ülkesinin ve Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) Sudan'ın istikrarı ve barışına desteğini teyit etti.

Bölgesel entegrasyonun sağlanmasında son yıllarda önemli rol oynayan IGAD'ın üyeleri arasında Güney Sudan, Cibuti, Uganda, Eritre, Etiyopya, Kenya, Somali ve Sudan yer alıyor.

Sudan'da askeri müdahale sonrası yeni dönem

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Askeri müdahale sonrası azledilen Hamduk, orduyla diyaloğu reddetmişti.

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, bu akşam yayımladığı kararnameyle daha önce feshettiği Egemenlik Konseyi'ni (Devlet Başkanlığı) yeniden kurmuş, 14 üyeli Konseyin başkanlığına kendisini, yardımcılığına ise Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu'yu getirmişti.

Yeni egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Yargıtay Başkanı Abdülaziz Fethurrahman Abidin'in huzurunda yemin ederek göreve başlamıştı.

Sudan'da askerin yönetime el koyması sonrası oluşan yönetim krizinin aşılması için kritik önemdeki konseyin kurulmasının ardından gözler yeni hükümetin oluşturulmasına çevrildi.

Yoweri Museveni, Uganda, Medya, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Sudan'da teknokrat hükümetinin bir an önce kurulması istendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Sudan'da teknokrat hükümetinin bir an önce kurulması istendi - Son Dakika
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