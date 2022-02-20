Son dakika haberi! Sudan'daki askeri yönetim karşıtı protestolarda bir kişi öldü - Son Dakika

Sudan'da tam sivil yönetime geçiş talebiyle 25 Ekim 2021'den bu yana süren askeri müdahale karşıtı eylemlerde bir kişi hayatını kaybetti.

Sudan Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamaya göre, başkent Hartum'un kuzeyindeki Bahri kentinde, güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmak için açtığı ateş sonucu o sırada bölgedeki bir hastanenin balkonunda bulunan hastalardan Faysal Abdurrahman (51) göğsünden vurularak yaşamını yitirdi.

Komite, 25 Ekim'den bu yana güvenlik güçlerinin müdahaleleri sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 82'ye yükseldiğini aktardı.

Direniş Komitelerinin çağrısıyla başkent Hartum'un birçok bölgesinde sivil yönetime geçilmesi ve siyasi tutukluların serbest bırakılması talebiyle binlerce kişi sokaklara çıkmıştı.

Polis, Cumhurbaşkanlığı Sarayına yürümek isteyen protestocuları göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile dağıtmıştı.

Sudan'da yaklaşık 4 ay önce ordu yönetime el koyup hükümeti feshetti ve olağanüstü hal ilan edildi ancak şimdiye kadar ülkede hükümet kurulamadı.

Birleşmiş Milletler'in, 8 Ocak'ta ülkedeki krizin çözümü için Sudanlı taraflar arasında başlattığı siyasi diyalog sürecinden henüz netice alınamadı.