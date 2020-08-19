Son dakika haberi! Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bedevi "İsrail" açıklaması sonrası görevden alındı - Son Dakika

Sudan'da Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Haydar Bedevi, "İsrail ile ilişkilerin normalleşeceğine" ilişkin sözleri sonrası görevinden alındı.

Yerel basındaki haberlere göre, Sözcü Bedevi'nin görevinden uzaklaştırılarak başka bir birimde çalışmasına karar verildi.

Sözcü Bedevi'nin "İsrail ile normalleşmemiz farklı ve benzersiz olacak, diğer ülkelere benzemeyecek." ifadesi, ülkede gündem olmuştu.

Bu sözlerin hemen ardından Sudan Dışişleri Bakanlığı, dün açıklama yaparak, bakanlığın Sudan ve İsrail arasındaki ilişkilere dair bir meseleyi hiç tartışmadığını ve sözcüye bu konuya ilişkin bir açıklama yapma talimatı da vermediğini belirtmişti.

"Dışişleri Bakanlığının, "Sözcü Haydar Bedevi'nin, Sudan'ın İsrail ile ilişki kurmak için çabaladığına dair sözleri şaşkınlıkla karşılandı." ifadesi kullanılan açıklamasında, kamuoyunun aydınlatılması için yeni bir açıklama yapılması ihtiyacı hissedildiğinin altı çizilmişti.