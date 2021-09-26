Sudanlı yetkililer, ülkenin doğusunda 10 gündür hükümet karşıtı protesto eylemleri yapan, havaalanları, petrol tesisleri, limanlar ve ana yolları kapatan Bica kabilesi mensupları ile Güney Sudan petrolünün geçişine izin verilmesi konusunda anlaştı.

Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Şemseddin el-Kebbaşi başkanlığındaki konsey heyetinin, bölgedeki yerel yetkililer ve Bica Kabilesi Konseyi üyeleriyle toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Toplantıda, Güney Sudan petrolünün sevkiyatına izin verilmesinin kararlaştırıldığı bildirilen açıklamada, Kebbaşi'nin, nihai bir anlaşma sağlanana kadar kabile mensuplarının güvenliğinin sağlanacağı ve saldırıya uğramayacağına dair güvence verdiği kaydedildi.

Sudan ile komşusu Güney Sudan arasında Mart 2022'ye kadar süren petrol ihracatı anlaşması bulunuyor.

Sudan'ın doğusunda 10. gününe giren hükümet karşıtı protestolarda eylemciler, başkent Hartum'a petrol sevkiyatının yapıldığı tek boru hattının bulunduğu istasyonu dün sabah kapatmıştı.

Sudan Enerji ve Petrol Bakanı Cadiyn Ali Ubeyd Hasan, Bica Kabilesi Konseyi mensuplarınca boru hattının kapatılması üzerine petrol ürünleri stoklarının yalnızca 10 gün yetecek kadar kaldığını söylemişti.

Bica Kabilesi Yüksek Konseyi lideri Muhammed Oşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cuba Barış Anlaşması'nın Doğu bölgesiyle ilgili maddelerine, bölgenin marjinalleştirilmesine ve yeterli kalkınma yatırımları alamamasına tepkilerinin şiddetini artırmak amacıyla Hartum'a petrol taşıyan Kızıldeniz eyaletindeki Haya istasyonundaki tek boru hattını kapattıklarını belirtmişti.

Doğudaki gerginliğin dozu giderek artıyor

Konseyin destekçileri, 23 Eylül'de Uluslararası Port Sudan Havalimanı'nı, bir gün sonra da Kesele eyaletindeki havaalanını ulaşıma kapatmıştı.

Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da 3 Ekim 2020'de Sudan hükümeti ile ülkenin batı ve güneyinde Devrimci Cephesi bünyesinde 9 isyancı silahlı örgüt arasındaki çatışmaları sona erdirecek nihai barış anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşmanın bölgeyi marjinalleştireceği endişesini taşıyan Bica kabilesi, Cuba Anlaşması'nın iptalini, doğu meselelerini ele alacak ulusal bir kongre düzenlenmesini ve bölgenin kalkınma projelerinden daha fazla pay almasını talep ediyor.