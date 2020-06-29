Son dakika haberi! Sudan'ın başkenti Hartum'da kısmi sokağa çıkma yasağı bir hafta uzatıldı - Son Dakika

Son dakika haberi! Sudan'ın başkenti Hartum'da kısmi sokağa çıkma yasağı bir hafta uzatıldı

Gelen son dakika haberine göre Sudan'da hükümet, başkent Hartum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle marttan bu yana uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağını bir hafta daha uzatma kararı aldı.

Sudan'da hükümet, başkent Hartum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle marttan bu yana uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağını bir hafta daha uzatma kararı aldı.

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Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi ve Acil Durum Yüksek Komitesi Başkan Vekili Sıddık Tavır, basın açıklamasında, Hartum'da sokağa çıkma yasağının 30 Haziran'dan itibaren 7 gün uzatıldığını belirtti.

Tavır, Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen daha önceki kısıtlamaların aynı şekilde süreceğini ifade etti.

Karar uyarınca Hartum'da 7 Temmuz'a kadar 06.00-15.00 saatleri dışında, 15 saat sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Tavır, bu tarihten itibaren kısmi sokağa çıkma yasağının 18.00-05.00 saatleri arasında uygulanacağını, Kovid-19 ile ilgili tedbirlere uymak suretiyle hayatın kademeli olarak normale dönmeye başlayacağını kaydetti.

Ülkede şimdiye kadar 9 bin 257 Kovid-19 vakası tespit edildi, 572 kişi yaşamını yitirdi.

Hükümet, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 00:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Sudan'ın başkenti Hartum'da kısmi sokağa çıkma yasağı bir hafta uzatıldı - Son Dakika

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