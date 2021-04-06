Son dakika haberi! Sudan'ın Batı Darfur eyaletindeki kabile çatışmalarında 3 Nisan'dan bu yana 50 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haberi! Sudan'ın Batı Darfur eyaletindeki kabile çatışmalarında 3 Nisan'dan bu yana 50 kişi öldü

06.04.2021 22:17
Son dakika haberi! Sudan'ın Batı Darfur eyaletindeki kabile çatışmalarında 3 Nisan'dan bu yana 50 kişi öldü, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, Batı Darfur eyaletine bağlı Cineyne kentinde 3 Nisan'dan bu yana yaşanan kabile çatışmalarında ölü sayısının 50'ye çıktığını bildirdi.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, Batı Darfur eyaletine bağlı Cineyne kentinde 3 Nisan'dan bu yana yaşanan kabile çatışmalarında ölü sayısının 50'ye çıktığını bildirdi.

Komiteden yapılan açıklamada, çatışmalar sonucu 32 kişinin daha öldüğü ve 78 kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldığı, böylece cumartesi gününden bu yana ölenlerin sayısının 50'ye, yaralı sayısının 132'ye yükseldiği belirtildi.

Komite, dün çatışmalarda 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 54 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kabile çatışmaları

Sudan'da kabile çatışmaları, Nisan 2019'daki askeri darbenin ardından kurulan geçiş hükümetinin ülkede kapsamlı barışı sağlama çabalarının önündeki önemli engellerden birisi olarak varlığını koruyor.

Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre, Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde 2003'te başlayan hükümet güçleriyle silahlı hareketler arasındaki çatışmalarda, 3 milyon kişi evinden oldu ve 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Eyalette ocak ayında patlak veren kabile çatışmalarında 163 kişinin ölümü, 217 kişinin yaralanması üzerine 13 Şubat'ta kabileler arasında düşmanlıkları durdurma anlaşması imzalanmıştı.

BM- Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücünün (UNAMID) 13 yıldır görev yaptığı ve yıl başında çekildiği bölgeye hükümet, ortak askeri güç sevk etmeye başladı ancak sorun kısa vadede çözülecek gibi görünmüyor.

Ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesindeki kabile çatışmaları nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi yerinden ediliyor.

Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu bölgedeki kabileler arasında arazi, otlaklar ve su kaynakları anlaşmazlığı gibi nedenlerle zaman zaman çatışma yaşanıyor.

Cumartesi, Hükümet, Nisan, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Sudan'ın Batı Darfur eyaletindeki kabile çatışmalarında 3 Nisan'dan bu yana 50 kişi öldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Başkanlık, Trump'ın servetini eritti: Milyarderler listesinde 300 sıra geriye düştü Başkanlık, Trump'ın servetini eritti: Milyarderler listesinde 300 sıra geriye düştü Show TV iddialı giriş yapan Kırmızı Kamyon dizisini yayından kaldırdı Show TV iddialı giriş yapan Kırmızı Kamyon dizisini yayından kaldırdı Askerden döndükten sonra gezmeye çıkan genç, feci kazada yaşamını yitirdi Askerden döndükten sonra gezmeye çıkan genç, feci kazada yaşamını yitirdi Şeyma Subaşı hayalinin gerçek olduğunu peş peşe pozları bikinili ile duyurdu Şeyma Subaşı hayalinin gerçek olduğunu peş peşe pozları bikinili ile duyurdu Son Dakika: Türkiye'de 6 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın
Gündeme bomba gibi düşen Fatih Terim iddiası! Başkan olması için yoğun baskı var Gündeme bomba gibi düşen Fatih Terim iddiası! Başkan olması için yoğun baskı var         
23:38
Galatasaray, Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ile anlaştı Galatasaray, Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ile anlaştı         
22:58
47'lik Songül Karlı'nın yeni imajı gençlere taş çıkarttı 47'lik Songül Karlı'nın yeni imajı gençlere taş çıkarttı         
22:45
Bakan Soylu: Darbeyi zihninden geçirenlere tarihin en büyük cezasını vermezsek bu millet bize 'sizden bir şey olmaz' desin Bakan Soylu: Darbeyi zihninden geçirenlere tarihin en büyük cezasını vermezsek bu millet bize 'sizden bir şey olmaz' desin         
22:15
Bursa'da koronavirüs tedavisi gören asker hayatını kaybetti Bursa'da koronavirüs tedavisi gören asker hayatını kaybetti         
21:25
Libya Başbakanı, Libya Başbakanı, "Ankara ile imzalanan anlaşma devam edecek" dedi, Miçotakis'in yüzü şekilden şekle girdi         
19:33
14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı         
18:03
Sarıklı amiral soruşturması genişletildi! Şoförü ve korumasının ifadeleri ortaya çıktı Sarıklı amiral soruşturması genişletildi! Şoförü ve korumasının ifadeleri ortaya çıktı         
17:48
Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti         
17:02
Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu         
15:30
Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi         
14:59
240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti         
14:54
Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var         
13:56
Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt         
12:50
Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü         
12:39
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 23:49:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Sudan'ın Batı Darfur eyaletindeki kabile çatışmalarında 3 Nisan'dan bu yana 50 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei