Son dakika haberi: Sudan Maliye Bakanı İbrahim, İslami yasaları değiştirme girişimlerine direnme çağrısı yaptı - Son Dakika

Sudan Adalet ve Eşitlik Hareketi (JEM) lideri ve Maliye Bakanı Cibril İbrahim, Sufi Müslüman liderleri, hükümetin İslami yasaları değiştirmesine özellikle de "kişisel özgürlük kısıtlamalarını kaldırma" adıyla çıkardığı yasalara karşı durmaya çağırdı.

Sudan Tribune sitesinin haberine göre İbrahim, başkent Hartum'un güneyindeki Um Dawban kentinde bir programda yaptığı konuşmada, "Dinimizi terk etmeyeceğiz. Bu din ne (devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in lideri olduğu) Ulusal Kongre Partisine ne de Ömer el-Beşir'e ait. Bu din, yüce Allah'ın bizim uymamızı emrettiği bir mesajdır. Bunu yapmaktan geri durmayacağız." ifadelerini kullandı.

Aşırılığa kaçmadan İslami yasaları savunma çağrısı yapan İbrahim, "kişisel özgürlük kısıtlamalarını kaldırma" adıyla Batılıların ruh hallerine uygun şekilde İslami yasaları değiştirmeye çalışanlar olduğunu savundu.

Sufi liderlerden İslami yasaları savunmalarını isteyen İbrahim, bu yapılmazsa Sudan'ın tehlikede olacağını ifade etti.

Cibril İbrahim, "Aşırılık yanlısı değiliz ancak aynı zamanda bazılarının Batı halkının arzu ve heveslerine göre dinimize ve yasalarımıza müdahale etmesini de kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Hasan Turabi'nin liderliğini yürüttüğü İslami Harekete yakınlığıyla bilinen JEM liderleri, Darfur bölgesini ihmal ettiği gerekçesiyle devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ile yaşanan anlaşmazlıklar sonrası 2003'te JEM'i kurdular ve yıllarca hükümetle silahlı mücadele yürüttüler.

Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in darbeyle görevine son verilmesinin ardından kurulan, reform ve ılımlılaşma yolunda birçok adımlar atan geçiş hükümeti, 9 Temmuz 2020'de insan hakları, kadın ve dini konularda yeni düzenlemelere gitmişti.

İslami konulardaki ve kadınlarla ilgili değişikliler günlerce protesto edilmişti.

Sudan kabinesi, Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesini (CEDAW) bazı çekincelerle birlikte geçen ay onaylamıştı.