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Son dakika haberi! Sudan polisinden Cumhurbaşkanlığına yürümek isteyen protestoculara gazla müdahale - Son Dakika

Son dakika haberi! Sudan polisinden Cumhurbaşkanlığına yürümek isteyen protestoculara gazla müdahale

21.11.2021 18:54
Son dakika haberi! Sudan polisinden Cumhurbaşkanlığına yürümek isteyen protestoculara gazla müdahale

Son dakika haberler... Sudan polisi, başkent Hartum'un farklı noktalarında toplanarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na doğru yürümek isteyen sivil yönetim yanlısı göstericileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttı.

Sudan polisi, başkent Hartum'un farklı noktalarında toplanarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na doğru yürümek isteyen sivil yönetim yanlısı göstericileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttı.

Başkent Hartum'un merkezindeki Caksun Meydanı'nda toplanıp Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyüşe geçen gruptakiler, "İktidar halkın, askerin yeri kışla", "Askere güven olmaz", "Halk, Burhan'ı istemiyor" ve "Sivil hükümet istiyoruz." şeklinde slogan attı.

Gruptakiler, güvenlik güçlerinin gaz bombasıyla müdahalesinin ardından dağıldı.

Hartum'un Umdurman ve Bahri gibi farklı bölgelerinde de askerin kararları protesto edildi. Eylemciler, barikatlarla ve yaktıkları araç lastikleriyle yolları trafiğe kapattı. Gösterilerde, asker ile siyasi anlaşmaya imza atan Başbakan Abdullah Hamduk aleyhinde de slogan atıldı.

Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi 25 Ekim sabahı güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

Sudan Ordusu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Sudan'da Egemenlik Konseyi ile yeniden başbakanlığa getirilen Abdullah Hamduk, 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından yaşanan yönetim krizini sona erdirmek amacıyla siyasi anlaşmaya imza atmıştı.

Sudan genelinde askeri yönetim karşıtlarının gösterileri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Sudan polisinden Cumhurbaşkanlığına yürümek isteyen protestoculara gazla müdahale - Son Dakika


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