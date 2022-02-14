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Son dakika haberi... Sudan Savunma Bakanlığına Korgeneral Yasin İbrahim atandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Sudan Savunma Bakanlığına Korgeneral Yasin İbrahim atandı

14.02.2022 23:42
Son dakika haberi... Sudan Savunma Bakanlığına Korgeneral Yasin İbrahim atandı

Gelen son dakika haberlerine göre Sudan'da 25 Ekim'deki askeri müdahale sonrasında hükümetin feshedilmesiyle boşalan Savunma Bakanlığı görevine Korgeneral Yasin İbrahim getirildi.

Sudan'da 25 Ekim'deki askeri müdahale sonrasında hükümetin feshedilmesiyle boşalan Savunma Bakanlığı görevine Korgeneral Yasin İbrahim getirildi.

Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konsey Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, yayımladığı kararname ile ocakta istifasını sunan Başbakan Abdullah Hamduk'un kabinesindeki Savunma Bakanı İbrahim'i yeniden aynı göreve atadı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, 3 aydır siyasi krizin yaşandığı ve başbakanın henüz olmadığı ülkede, 20 Ocak'ta İçişleri ve Savunma Bakanları hariç 15 yeni ismi göreve getirmişti.

2 Ocak'ta istifa eden Başbakan Abdullah Hamduk'un Ekim 2020'de silahlı örgütlerle imzalanan Cuba Barış Anlaşması gereğince görevlendirdiği Maliye ve Ekonomi Planlama Bakanı Cibril İbrahim Muhammed, Federal Yönetim Bakanı Buseyne İbrahim Dinar, Maden Bakanı Muhammed Beşir, Hayvan Kaynakları Bakanı Hafız İbrahim Abdunnebi ve Toplumsal Kalkınma Bakanı Ahmed Adem Bahit, 25 Ekim 2021'deki askeri müdahale ile hükümetin feshine rağmen görevlerinde kalmıştı.

Ordu ile sivil yönetim arasında iktidar mücadelesi ve ciddi fikir ayrılıkları yaşanması sonucu asker, 25 Ekim 2021'de yönetime el koyarak olağanüstü hal ilan etmiş, hükümeti feshederek Başbakan Hamduk dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almıştı.

Teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Hamduk, siyasi krizin çözülememesi nedeniyle 2 Ocak 2022'de görevinden istifa etmişti.

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Başbakan, Sudan, Ocak, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Sudan Savunma Bakanlığına Korgeneral Yasin İbrahim atandı - Son Dakika


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