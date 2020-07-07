Son dakika haberi: Sudan ve Moritanya'da Kovid-19 vakaları ve ölümleri arttı - Son Dakika

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 616'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 127 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 616'ya, vaka sayısının da 9 bin 894'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, 4 bin 899 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, ülkede ölüm ve vaka sayısının en çok başkent Hartum'da görüldüğü ifade edildi.

Moritanya

Moritanya Sağlık Bakanlığı da son 24 saatte salgın nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 69 yeni vaka yaşandığını bildirdi.

Can kaybının 133'e, vaka sayısının 4 bin 948'e çıktığı aktarılan açıklamada, 1896 kişinin de hastalığı yendiği kaydedildi.