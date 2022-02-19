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Son dakika haberi: "Sulama Birlikleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de - Son Dakika

Son dakika haberi: "Sulama Birlikleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de

19.02.2022 00:19
Son dakika haberi: "Sulama Birlikleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de

Son dakika haber... "Sulama Birlikleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

"Sulama Birlikleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası bulunan kararname, "Sulama Birlikleri Kanunu"na tabi olarak faaliyetlerini yürüten sulama birliklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlandı.

Kararnameye göre, Sumbas Sulama Birliği ile Kadirli Kesiksuyu Sulama Birliğinin tüzel kişilikleri sona erdirilerek Ceyhan Sağ Sahil Sulama Birliğine, Gönen Ovası Sulama Birliği ile Manyas Sulama Birliğinin tüzel kişilikleri sona erdirilerek Balıkesir Sulama Birliğine, Çamgazi Sulama Birliği ile Çelikhan Pınarbaşı Keysun Sulama Birliğinin tüzel kişilikleri sona erdirilerek Adıyaman Sulama Birliğine personeli, taşınır ve taşınmaz malvarlığı, hakları, borç ve alacakları ile devredildi.

Devir öncesi sulama birliklerine üye olan su kullanıcılarının birlik üyelikleri, devirden sonra da devam edecek.

Kararnamenin ekinde, "Sulama Birlikleri Kanunu" hükümlerine istinaden faaliyette bulunan sulama birliklerinin listesi yer aldı.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kararname, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: 'Sulama Birlikleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' Resmi Gazete'de - Son Dakika


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