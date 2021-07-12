Son dakika haberi... Sulama havuzunda mahsur kalan inekleri itfaiye kurtardı

Son dakika gündem haberine göre BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde su içmek için girdikleri sulama havuzunda mahsur kalan 5 ineği, itfaiye ekipleri kurtardı.

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde su içmek için girdikleri sulama havuzunda mahsur kalan 5 ineği, itfaiye ekipleri kurtardı. Dursurbey ilçesi Üçeylül Mahallesi'nde kırsalda yaşayan Ali Kaypak'ın meraya saldığı hayvanları, su içmek için indiği sulama havuzunda mahsur kaldı. Hayvanlarını aramaya çıkan Ali Kaypak, onları havuzda buldu. Kaypak, inekleri çıkaramayınca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkalığı Dursunbey Grup Amirliği'nden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye, gebe oldukları için inekleri halatla bağlayıp çekmenin riskli olacağını düşünüp, havuzun suyunu boşalttı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kurtarılan ve sağlık durumları iyi olan hayvanlar, Ali Kaypak'a teslim edildi.



Balıkesir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Sulama havuzunda mahsur kalan inekleri itfaiye kurtardı - Son Dakika

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