Son dakika haberi! Sulama kanalına düşen 4 yaşındaki Feyza öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Sulama kanalına düşen 4 yaşındaki Feyza öldü

26.09.2022 15:25
Son dakika haberi! Sulama kanalına düşen 4 yaşındaki Feyza öldü

Son dakika haberler... ADANA'da, sulama kanalına düşen Suriyeli Feyza el-Süleyman (4), çevredekiler tarafından boğulmak üzereyken çıkarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

ADANA'da, sulama kanalına düşen Suriyeli Feyza el-Süleyman (4), çevredekiler tarafından boğulmak üzereyken çıkarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olay, dün akşam Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen Suriye uyruklu Feyza el-Süleyman, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü. Feyza'nın suda sürüklendiğini gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler, ekipler gelene kadar Feyza'yı, düştüğü yerden yaklaşık 500 metre uzaklıkta boğulmak üzereyken çıkardı. İlk müdahalesi yapılan Feyza, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Feyza, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Adana Yüregir, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Sulama kanalına düşen 4 yaşındaki Feyza öldü - Son Dakika

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