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Son dakika haberi | Sulama kanalına düşen alkollü şahıs polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi - Son Dakika

Son dakika haberi | Sulama kanalına düşen alkollü şahıs polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi

22.01.2022 09:05
Son dakika haberi | Sulama kanalına düşen alkollü şahıs polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi

Gelen son dakika haberine göre Samsun'un Bafra ilçesinde boş sulama kanalına düşen alkollü şahıs, polisi ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde boş sulama kanalına düşen alkollü şahıs, polisi ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Fatih Mahallesi yeni stadyum arkasında bulunan kanal yolunda meydana geldi. İddiaya göre, babasıyla birlikte alkol alan H.İ., kanal yolundan evlerine giderken dengesini kaybederek boş sulama kanalının içine düştü. Babası 112'yi arayarak oğlunun kanala düştüğünü söyledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri olay yerine geldiklerinde boş sulama kanalının içinde H.İ'yi yatarken buldu. İtfaiye ekipleri şahsı boş sulama kanalından çıkartmak için kanala merdiven uzattı. Pantolonu ayaklarına dolaşan H.İ., alkolün de tesiriyle ayağa kalkmakta güçlük çekti. Kanalın içine inen itfaiye eri, şahsın ayaklarına dolanan pantolonunu çıkarttıktan sonra polislerin de yardımıyla kanaldan çıkardı. Polis ekipleri şahsı hastaneye götürmek için ambulans çağırmak isterken, alkollü şahıs bir şeyinin olmadığını söyleyerek hastaneye gitmek istemedi. Polis ekiplerince kenardan dikkatli gitmeleri yolunda uyarılan baba-oğul, kol kola girerek evlerinin yolunu tuttu. - SAMSUN

Son dakika haberi | Sulama kanalına düşen alkollü şahıs polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi
Son dakika haberi | Sulama kanalına düşen alkollü şahıs polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi
Son dakika haberi | Sulama kanalına düşen alkollü şahıs polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi
Son dakika haberi | Sulama kanalına düşen alkollü şahıs polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi

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Hisarcık, İtfaiye, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Sulama kanalına düşen alkollü şahıs polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Sulama kanalına düşen alkollü şahıs polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi - Son Dakika
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