Son dakika haberi... Sulama kanalına düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Son dakika haberi... Sulama kanalına düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı
17.11.2020 13:00
Gelen son dakika haberine göre Denizli'de sulama kanalına düşen bir at itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, sahibine teslim edildi.
Denizli'de sulama kanalına düşen bir at itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, sahibine teslim edildi.
Olay, Pamukkale ilçesi Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, at mahallede bulanan sulama kanalına düştü. Sahibi tarafından bulunduğunda ise çıkaramadığı için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Denizli Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından kurtarma çalışması başlatıldı. İtfaiye ekipleri sulama kanalına girerek, kepçe ve halat yardımı ile atı kurtardı. At kurtarılmasının ardından sahibine teslim edildi. - DENİZLİ
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