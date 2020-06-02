Son dakika haberi: Sulama kanalına düşen kişi boğuldu - ŞANLIURFA - Son Dakika

Çalışır'ın suda kaybolduğunu fark eden çevredekiler durumu Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Su Altı Dalgıç Polis ekiplerine bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı

Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı