Son dakika haberi | SÜLEYMANİYE - Irak-İran Savaşı'ndan kalma 150 mayın patlatıldı

Irak'ın Süleymaniye kentine bağlı Pencevin ilçesinde, Irak- İran Savaşı (1980-1988) döneminden kalma 150 mayın imha edildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Mayın Kurumu Genel Müdürü Cabbar Mustafa Resul, Pencevin'in Kani Manga köyü kırsalında, gerçekleşen mayın imhasına ilişkin açıklamada bulundu.

Resul, temmuz ayından beri sürdürülen proje kapsamında 48 bin metrekarelik Şeyhe Kujrav tepesinde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

19 bin metrekarelik alanın mayınlardan temizlendiğini aktaran Resul, "Pencevin sınırları içerisinde bulunan mayınlar, Irak-İran savaşı ve Irak hükümetinin o dönemde Peşmerge ile yaptığı savaştan kalma." ifadelerini kullandı.

Resul, Irak'ın üyesi olduğu Ottava Anlaşmasına göre topraklarının 2018 yılına kadar mayınlardan arındırılması gerektiğini hatırlattı.

Siyasi ve askeri nedenlerin yanı sıra terör örgütü DEAŞ ile mücadeleden dolayı bunun gerçekleştirilemediğini belirten Resul, bu sürenin 2028 yılına kadar uzatıldığını kaydetti.

Resul, mayınlar nedeniyle IKBY'de bu sene 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 30 kişinin de sakat kaldığını söyledi.

Irak genelinde 20 milyona yakın mayın bulunduğu belirtiliyor.