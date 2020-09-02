Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yüksel, Rumeli İskelesi'nde düzenlenen toplantıda, daha güzel bir Süleymanpaşa için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yaptırılan Rumeli İskelesi'nin ilçeye kazandırılan güzel bir proje olduğunu belirten Yüksel, "İskele vatandaşlar tarafından oldukça yoğun ilgi görüyor. Akşamları burası kalabalık oluyor. Buna benzer projelerimiz var. Çalışmalara devam ediyoruz. Milletimiz yapılan hizmetlerin farkında." dedi.

Yüksel, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.