Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde yangın - Son Dakika

Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde yangın

11.10.2020 18:55

Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde yangın Kayseri'de bulunan ve bir çok kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde yangın çıktı.

Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde yangın

KAYSERİ - Kayseri'de bulunan ve bir çok kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde yangın çıktı.

Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde çıkan ve büyük bir alanda etkili olan yangına Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı itfaiye ekipleri ile yöre halkı müdahale etti. Sazlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın uzun süren çalışmalar sonrasında kontrol altına alınabildi.

Yöre halkının traktörleri ile destek verdiği yangına İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

Bölgede yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde yangın
Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde yangın
Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde yangın
Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde yangın

Kayseri, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde yangın - Son Dakika

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