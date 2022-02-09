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Sultanbeyli'de 3 katlı bir binanın çatı kısmında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Sultanbeyli'de 3 katlı bir binanın çatı kısmında çıkan yangın söndürüldü

09.02.2022 06:38

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Battagazi Mahallesi, Selçukhan Caddesi üzerinde bulunan Hasırcı Sokak'ta henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 3 katlı bir binanın çatı kısmında yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine, olay yerine, çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Binanın çatısındaki yangın, bitişikte bulunan 2 binanın çatısına da sıçradı.

Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında ölen yada yaralanan olmazken, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Sultanbeyli'de 3 katlı bir binanın çatı kısmında çıkan yangın söndürüldü
Sultanbeyli'de 3 katlı bir binanın çatı kısmında çıkan yangın söndürüldü
Sultanbeyli'de 3 katlı bir binanın çatı kısmında çıkan yangın söndürüldü

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İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de 3 katlı bir binanın çatı kısmında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de 3 katlı bir binanın çatı kısmında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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