Son dakika haberi... Sultanbeyli'de 65 yaş üstü aşılanma oranı yüzde 90'a yükseldi - Son Dakika

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı koordinasyonunda salgının başladığı 11 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar, salgınla mücadele etmek için 527 bin denetim gerçekleştirilirken, meydanlarda randevusuz aşılama yapıldı ve ev ev dolaşılarak aşı konusunda bilgilendirme yapıldı. Sultanbeyli'de 65 yaş üstü aşılanma oranı ise yüzde 90'a yükseldi.

Sultanbeyli'de 11 Mart 2020'den bu yana İlçe Salgın Denetim Merkezine (İSDEM) bağlı "İş yeri ve Mahalle Denetim Ekipleri" 174 bin 849 işletme ve 352 bin 130 izolasyon denetimi olmak üzere toplam 526.979 denetim gerçekleştirdi. Mahalle Denetim Ekipleri, VEFA Sosyal Destek Birimi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerinden oluşan Filyasyon Denetim Ekipleri izolasyon altındaki 410 bin 217 kişiyi evinde ziyaret etti. 500 kişilik VEFA Sosyal Destek Grubu çalışanı, 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı bulunan veya izolasyon altında olan kişilerin gıda, maaş çekimi, sağlık hizmeti gibi 13 bin 541 talebini karşılayarak yardımda bulundu. İhtiyaç sahibi vatandaşlara da 8 bin 500 adet vefa gıda kolisi ve 3 bin temizlik seti ulaştırıldı.

Öte yandan, Sultanbeyli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı salgın boyunca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'nın desteğiyle ilçedeki ihtiyaç sahibi 95 bin 520 kişiye, 86 milyon 717 bin 990 lira sosyal yardımda bulundu. Doktor ve psikolojik danışmandan oluşan Vefa ekibi ise "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projesiyle 65 yaş üstü vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sağlık kontrollerini yaptı. Aşı Bilgilendirme Ekipleri Sultanbeyli Kent Meydanı'nda, hem insanları koronavirüs aşısı konusunda bilgilendirdi hem de Mobil Sağlık Ekipleri aracılığıyla randevusuz olarak aşıladı. Doktor ve kurum müdürlerinden oluşan Aşı Bilgilendirme Ekiplerinin ev ev gezerek yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda Sultanbeyli'de 65 yaş üstü aşılanma oranı yüzde 90'a yükseldi.

"AŞI VE ALINAN TEDBİRLER İLE YENİLEN KORONAVİRÜS OLACAKTIR"

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay "Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele sürecinde devletin tüm kurum ve kuruluşları sahada koordinasyon içinde her türlü çalışmayı yürütüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde İçişleri Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı'nın ve İstanbul Valiliği'nin almış olduğu tüm tedbirleri ilçemizde çok titiz bir şekilde uyguladık, uygulamaya devam ediyoruz. Aşı ve alınan tedbirler ile yenilen koronavirüs olacaktır" dedi.