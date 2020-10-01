Son dakika haberleri... Sultanbeyli'de çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri... Sultanbeyli'de çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu kamerada

Son dakika gündem haberi: SULTANBEYLİ'de iki küçük çocuğun çatıdaki tehlikeli oyununu görenlere korku dolu anlar yaşattı.

Son dakika haberleri... Sultanbeyli'de çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu kamerada, System.String[]

SULTANBEYLİ'de iki küçük çocuğun çatıdaki tehlikeli oyununu görenlere korku dolu anlar yaşattı. Bir süre çatıda oyun oynayan çocuklar çıktıkları penceren tekrar içeri girdi.

Olay Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde meydana geldi. Burada bulunan bir binanın çatı katındaki evlerinin camından çıkan 2 küçük çocuğu çatıda gezmeye başladı. Çocukları görenler korku dolu anlar yaşadı. 2 ve 3 yaşındaki iki çocuğun çatıda gezerken gören komşuları çocukları uyarmaya çalıştı. Vatandaşlar ailenin sorumsuz davranışına tepki gösterdi. Bir süre çatıda kalan çocuklar tekrar çıktıkları camdan içeri girdi. Yürekleri ağza getiren o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.


Son dakika haberleri... Sultanbeyli'de çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu kamerada
Son dakika haberleri... Sultanbeyli'de çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu kamerada
Son dakika haberleri... Sultanbeyli'de çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu kamerada

Sultanbeyli, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 11:04 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Sultanbeyli'de çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu kamerada - Son Dakika

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